Rodrigo Arellano: relación entre Libertarios y Chile Vamos en gobierno de Kast “no va a ser fácil”

El amplio triunfo del Presidente electo José Antonio Kast en la segunda vuelta abrió una nueva etapa política marcada por desafíos internos en la futura administración. Para el analista político y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, uno de los factores decisivos será quiénes integren el equipo que acompañará al Presidente electo desde el 11 de marzo.

Arellano sostuvo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler que “quienes pongan la música” en el próximo gobierno será clave, aludiendo a la relevancia de definir si Kast optará por figuras de su círculo más cercano o incorporará personas con experiencia previa en la gestión pública. En ese sentido, valoró las señales que apuntan a la posible inclusión de nombres con trayectoria política y administrativa, aun cuando no provengan directamente del núcleo republicano.

Más allá de los nombres, el académico planteó que lo central es el perfil del gabinete. A su juicio, se requieren autoridades con “buena capacidad técnica y política”, conocimiento profundo de sus áreas y, sobre todo, comprensión de que gobernar implica negociar y construir puentes. Identificó tres áreas estratégicas: seguridad, donde Kast ya anunció la continuidad del Ministerio del ramo; el ámbito económico, con especial atención a Hacienda, Energía y Minería; y la articulación con el Congreso, que demandará un ministro con capacidad de diálogo permanente.

Otro foco de complejidad será la convivencia entre Chile Vamos y el Partido Libertario dentro del gobierno. Arellano anticipó que esa relación “no va a ser fácil”, debido a diferencias programáticas relevantes y a las definiciones estratégicas que deberán tomar los libertarios respecto de su eventual participación en el Ejecutivo. Según indicó, ese equilibrio interno podría transformarse rápidamente en una de las primeras tensiones políticas del nuevo mandato.

“Hay diferencias que van a ser muy importantes y que da la sensación de que eso va a ser probablemente uno de los primeros temas de tensión del próximo gobierno, cómo incorporar al Partido Libertario y particularmente a su líder Johannes Kaiser, que él además sabe que a veces, si él quiere tener una propuesta de futuro de gobierno, no siempre incorporarse a un gobierno es un buen camino para proyectar el liderazgo a futuro”, zanjó.