Caso Conscriptos: formulan cargos contra exfuncionarios del Ejército y pedirán prisión preventiva

En el Juzgado de Garantía de Arica se inició este martes la formalización de cinco exfuncionarios del Ejército en el marco del denominado Caso Conscriptos, investigación que busca establecer responsabilidades penales por la marcha militar realizada el 27 de abril de 2024 en la localidad de Pacollo, comuna de Putre, y que derivó en la muerte del conscripto Franco Vargas, de 19 años, además de lesiones graves y gravísimas a otros soldados.

La audiencia es encabezada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien asumió la causa luego de que la Corte Suprema resolviera que los hechos debían ser investigados por la justicia civil y no por tribunales militares. Desde entonces, la fiscalía desarrolló diversas diligencias, entre ellas entrevistas a conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, personal de salud del Cesfam de Putre y funcionarios militares involucrados en la actividad.

Los imputados son Michael Fritz, Claudio Guajardo, Bjorn Wohllk, Bastián Troncoso y Manuel Zambrano, todos dados de baja del Ejército y con responsabilidades de mando o funciones operativas durante la marcha. La fiscalía les imputa el delito de apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio, además de lesiones graves y gravísimas respecto de otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones.

Durante la audiencia, el Ministerio Público también informó la existencia de una nueva querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, vinculada a una falsificación de documentos asociada a los hechos investigados. En paralelo, el abogado querellante Sebastián Andrade, representante de la familia de la víctima, anunció que solicitará la prisión preventiva de los cinco exmilitares.

La investigación incluyó, además, una reconstitución de escena realizada en noviembre de 2024, considerada clave para la reconstrucción de lo ocurrido durante la marcha.