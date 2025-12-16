Maduro amenaza al Presidente electo Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó al triunfo electoral de José Antonio Kast con un duro mensaje dirigido al mandatario electo, en el que cuestionó sus anuncios de endurecer la política migratoria y realizar expulsiones de extranjeros en situación irregular.

Durante su programa televisivo semanal, el líder chavista exigió respeto hacia la comunidad venezolana residente en Chile. “Podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano. ¡A los venezolanos se respeta!”, afirmó.

Maduro sostuvo que los migrantes venezolanos cuentan con derechos que deben ser garantizados por la institucionalidad chilena. “La migración venezolana tiene derechos, la Constitución chilena se lo debe garantizar”, señaló, advirtiendo a Kast que “tenga cuidado” con las decisiones que adopte su eventual gobierno en esta materia.

El mandatario venezolano defendió el aporte de sus connacionales en Chile y rechazó que sean asociados a la criminalidad. Según dijo, los venezolanos “son gente de bien que aporta en Chile” y estarían siendo amenazados con perder “sus bienes, sus viviendas, sus carros para luego ser expulsados”.

En paralelo, Maduro anunció un plan especial de apoyo para quienes decidan regresar a Venezuela. De acuerdo con medios oficiales, la iniciativa se canalizará a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, destinado a facilitar el retorno de migrantes desde Chile y otros países.