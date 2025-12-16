Publicidad
“Operación Apocalipsis” en Gendarmería deja 66 detenidos: 44 de ellos eran funcionarios PAÍS Agencia Uno

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Fiscalía Occidente reveló que una red de cohecho y sobornos operó durante años al interior de cárceles capitalinas, permitiendo el ingreso de objetos y personas a cambio de pagos millonarios, en uno de los mayores golpes a la corrupción penitenciaria.

La "Operación Apocalipsis" dejó 66 detenidos, 44 de ellos funcionarios de Gendarmería, acusados de facilitar el ingreso de especies y personas a cárceles a cambio de sobornos. La Fiscalía Occidente estableció que la red movió más de $6.300 millones en tres años. Se congelaron cuentas, incautaron vehículos y efectivo. Los imputados serán formalizados por cohecho, soborno y asociación criminal.
Un total de 66 personas fueron detenidas tras el masivo operativo denominado “Operación Apocalipsis”, encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para desarticular una red de corrupción que operaba en los centros penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín. De ellos, 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería.

El fiscal regional Marcos Pastén explicó que “40 de los funcionarios tenían orden de detención vigente y otros cuatro fueron sorprendidos en delitos flagrantes al interior de Santiago 1”, detallando que el esquema permitió durante años el ingreso de drogas, teléfonos, alcohol y otros elementos prohibidos, además de personas que simulaban ser visitas autorizadas.

Según la investigación, grupos criminales pagaban sobornos a funcionarios para facilitar estos accesos, generando una estructura delictual que movilizó más de $6.300 millones en tres años. Pastén precisó que se congelaron 183 cuentas bancarias, se incautaron 16 vehículos y cerca de $50 millones en efectivo.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la desvinculación de los funcionarios involucrados y afirmó que “han violado el juramento a la bandera y nos han traicionado… no representan una pérdida, sino que estamos apartando malos elementos”.

Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia destacó que el foco penitenciario creado en 2023 permitió investigar delitos “cometidos por funcionarios públicos, de los cuales incluso los propios internos son víctimas”.

Los detenidos serán formalizados este viernes por delitos de asociación criminal, cohecho simple y agravado, soborno e infracciones patrimoniales, en un caso que el Gobierno calificó como clave para la seguridad pública y el combate al crimen organizado dentro de las cárceles.

