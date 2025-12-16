Presidente electo Kast y amenaza del “narcodictador” Maduro: “Me tienen sin cuidado”

El Presidente electo José Antonio Kast respondió este martes a las declaraciones del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien había cuestionado sus propuestas migratorias y advertido sobre eventuales expulsiones de ciudadanos venezolanos desde Chile.

Previo a iniciar un viaje oficial a Buenos Aires, Kast restó importancia a los dichos del líder chavista. “Me tienen sin cuidado”, afirmó ante la prensa, marcando distancia de la polémica internacional.

El republicano endureció el tono al referirse a la situación política venezolana y sostuvo que Maduro “es un dictador, un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos”. Añadió que “la exportación de la droga no es aceptable”, en alusión a las acusaciones que pesan sobre el régimen.

Las declaraciones de Kast se producen luego de que Maduro, en un programa televisivo, señalara: “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano. ¡A los venezolanos se los respeta!”.

En paralelo, el presidente electo confirmó que durante su visita a Argentina se reunirá con José Luis Daza, economista chileno y actual viceministro de Economía del gobierno de Javier Milei, en el marco de su agenda de contactos previos al traspaso de mando del 11 de marzo.