Tras la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta electoral, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, delineó los principios con los que el bloque espera conducir la próxima administración y su relación con la oposición. En ese marco, puso un fuerte énfasis en el respeto a los derrotados y en centrar el debate político en las propuestas programáticas y en el intercambio de ideas.

Lo anterior marca un nuevo tono en la narrativa de los republicanos y una diferencia significativa respecto de las duras críticas al actual Gobierno que dominaron la campaña y los debates, así como del período del fallido Consejo Constitucional. En esa instancia, donde los republicanos eran mayoría, el sector acentuó sus diferencias ideológicas con la izquierda, incluso defendiendo la dictadura, un énfasis que hoy buscan dejar atrás.

El nuevo tono responde a la constatación de que no cuentan con mayoría en el Congreso, por lo que no solo anticipan la necesidad de negociar con la oposición, sino también de alcanzar acuerdos amplios. Según explican cercanos a Squella, el objetivo es aprobar proyectos con mayorías significativas en el Parlamento y no mediante “pirquineo de votos”, de modo que las promulgaciones den señales de gobernabilidad y tengan proyección en el tiempo.

El líder republicano enfatizó que la clave del trabajo del futuro Gobierno será “centrar el debate en el plano de la ideas” y alejarse de las descalificaciones.

Este enfoque, según Squella, debe comenzar con el ejemplo, recordando cómo el propio Presidente electo, José Antonio Kast, al momento de su victoria, llamó “al orden, pidiendo silencio y respeto por las personas con quienes nos había tocado competir”.

El gesto del Mandatario electo fue comparado con el de Patricio Aylwin en el Estadio Nacional, cuando, tras ser electo, sostuvo que debía restablecerse el respeto y la confianza en la convivencia entre los chilenos, cualquiera fueran su credo, sus ideas, actividades o condición social, ya fueran civiles o militares. “¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Civiles o militares! ¡Chile es uno solo!”, recalcó, acallando a una multitud que lo pifiaba en el recinto deportivo.

El gesto y la alocución de J. A. Kast comenzaron a ser destacados como una pauta básica para que se mantenga el respeto entre todos quienes piensan distinto.

Primeras diferencias con Demócratas por agenda de temas

Las declaraciones de Squella se produjeron tras la reunión del propio Mandatario electo y la directiva republicana con los partidos que respaldaron su candidatura en el balotaje. En ese encuentro se enfatizó “la importancia de la unidad”, aunque sin detallar en qué se traduce concretamente esa aspiración.

El encuentro, en el que participaron representantes de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, en medio de conceptos abstractos, sentaron las bases para la agenda legislativa de la nueva administración gubernamental y donde mantienen diferencias significativas.

Según se explicó a El Mostrador, los líderes de partidos formarán parte del comité político ampliado de “La Moneda chica”, ubicada en calle La Gloria, en la comuna de Las Condes, oficialmente bautizada como OPE (Oficial del Presidente Electo).

Mientras el pacto del Presidente electo subraya que la nueva administración enfrentará “grandes transformaciones” para abordar los principales problemas que afectan a los ciudadanos chilenos, la presidenta del Partido Demócratas, Ximena Rincón, dejó entrever que, si bien hay acuerdo en los temas de seguridad, economía, migración, salud y vivienda, su colectividad considera que deben estar presentes en la agenda la cultura, que no figura en el programa de los republicanos, y también el deporte, lo cual marca una primera diferencia en los énfasis del “Gobierno de emergencia” al interior del bloque.

“Dentro de seguridad, lo hemos conversado con el Presidente (electo) más de una vez, cultura y deporte son ejes estructurales que tienen que estar dentro de esa agenda. Y, además, los temas que para nosotros son relevantes en estos, insisto, dos meses que quedan, que son temas que no se pueden obviar”, dijo Rincón.

En la conversación, Arturo Squella también abordó el tema de la colaboración con el actual oficialismo. José Antonio Kast enfatizó la relevancia de mantener el diálogo con otros partidos políticos, señalando que esto forma parte de una política democrática robusta.