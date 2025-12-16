Banco Central baja la TPM a 4,5% y ve inflación en 3% en el primer trimestre de 2026

El Banco Central de Chile redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, hasta 4,5%, en una decisión adoptada por unanimidad de los consejeros. En su comunicado, el instituto emisor sostuvo que el escenario externo muestra un impulso algo mayor para la economía chilena, luego de que la actividad de los principales socios comerciales habría crecido más de lo previsto en el tercer trimestre, en un contexto asociado al aumento de la inversión en nuevas tecnologías y un mayor gasto fiscal en economías desarrolladas.

En ese marco, consignó que la Reserva Federal recortó su tasa en diciembre y que las expectativas de mercado anticipan nuevos recortes durante el próximo año. De acuerdo con el Banco Central, las condiciones financieras globales han continuado mejorando, con un incremento generalizado de las bolsas, mientras el precio del cobre ha aumentado significativamente y se ubica por sobre los US$5 la libra. De todos modos, advirtió que los riesgos globales siguen siendo elevados y que no puede descartarse un deterioro abrupto de las condiciones financieras.

A nivel local, el mercado financiero ha seguido las tendencias internacionales: el IPSA ha registrado ganancias, las tasas de interés de largo plazo han descendido en los últimos meses y el peso se ha apreciado. El crédito se mantiene sin grandes cambios, aunque la cartera comercial exhibe algunas señales de recuperación.

En actividad, el Banco Central señaló que el desempeño ha estado en línea con lo previsto, con una inversión más dinámica. En el tercer trimestre, el PIB no minero se ubicó según lo esperado, impulsado por servicios y, en menor medida, comercio, mientras el PIB total estuvo afectado por un débil desempeño de la minería. En el gasto interno, la inversión en maquinaria y equipos volvió a expandirse por sobre lo previsto, y el consumo privado se comportó en línea con las proyecciones. En el mercado laboral, destacó mejoras: la tasa de desocupación ha bajado, aunque la creación de empleo sigue siendo acotada.

Respecto de precios, el Banco Central informó que la inflación total y subyacente se han reducido: en noviembre ambas marcaron 3,4% anual. Además, las expectativas inflacionarias a dos años, medidas por la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) y la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), se ubican en 3%.

El emisor indicó que la inflación ha caído más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno local y global algo mejor que el previsto. En el escenario central del IPoM de diciembre, la inflación llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026, considerando un comportamiento más favorable de algunos costos y una reducción de los riesgos para la convergencia inflacionaria.

Hacia adelante, el Consejo afirmó que evaluará los próximos movimientos de la TPM según la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia de la inflación, reiterando su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad para asegurar una inflación proyectada en 3% en el horizonte de dos años. La minuta de esta Reunión de Política Monetaria se publicará a las 8:30 del lunes 5 de enero de 2026. La próxima reunión se realizará el lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, y el comunicado se conocerá desde las 18:00 del último día.

Revisa el comunicado del Banco Central en el siguiente link:

Comunicado RPM diciembre 2025