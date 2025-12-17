Rachel Théodore: “Nueva amistad” entre Presidente electo Kast y empresarios “podría no durar tanto”

La doctora en Estudios Políticos e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Rachel Théodore, puso en duda la duración del acercamiento entre el Presidente electo José Antonio Kast y los sectores empresariales, pese al clima de optimismo que se ha expresado tras su triunfo en segunda vuelta.

“Va a haber de nuevo una amistad entre el futuro presidente y los sectores empresariales, están en la misma página en términos políticos y de visión”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Sin embargo, advirtió que ese entendimiento “podría no durar tanto tiempo”, en la medida que el próximo gobierno impulse políticas de “reducción drástica del gasto”.

Según Théodore, aunque existe coincidencia en materias como menor regulación y eventuales rebajas tributarias, esas medidas podrían tener efectos sociales complejos. “Las políticas que va a implementar Kast van a polarizar más la sociedad”, afirmó, agregando que eso genera “miedo en el sector empresarial, de que toda esta política cree más conflicto social, más marchas, más protestas y una confrontación”.

A su juicio, la permanencia de esa cercanía dependerá de la capacidad del futuro mandatario para administrar ese escenario. “Que esta amistad sea de corto plazo o no va a depender de cómo implementa y de cómo genera y gestiona el conflicto social”, sostuvo.

La académica también abordó la expectativa de que el triunfo de Kast incentive el regreso de capitales que salieron del país tras el estallido social y durante el actual gobierno. “No es evidente que vuelvan los capitales, para nada”, afirmó, apuntando a un cambio estructural en el comportamiento empresarial.

En ese sentido, relató que en investigaciones previas consultó a empresarios sobre un eventual retorno de la derecha al poder. “Me decían: ‘ya hicimos las inversiones, ya estamos afuera y no vamos a volver, porque ya cambiamos de switch’”, explicó, subrayando que muchas compañías adoptaron una lógica de internacionalización que no necesariamente se revertirá.

Por ello, Théodore puso en duda que se repitan niveles de inversión similares a los de gobiernos anteriores. “Decir que la economía se va a reactivar con una varita mágica, no estoy 100% segura”, concluyó, señalando que el empresariado “va a ir donde más le conviene”.