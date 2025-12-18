Frente Amplio fija línea tras mea culpa de Jackson: “El país no va a encontrar una oposición odiosa”

El mea culpa de Giorgio Jackson no pasó inadvertido. Su reaparición pública, a través de un documento de 18 páginas en el que reconoce errores personales y de la gestión gubernamental y reflexiona sobre la derrota del oficialismo, abrió un flanco de debate en el Socialismo Democrático, con reacciones que fueron desde el respaldo explícito hasta críticas sin filtro. En el Frente Amplio, en tanto, salieron a marcar posición: el sector no ejercerá una oposición orientada al bloqueo ni a la confrontación permanente, salvo que se comiencen a adoptar “malas decisiones”.

Las primeras reacciones llegaron desde el Partido Socialista. El diputado Daniel Manouchehri optó por un tono constructivo. Valoró la autocrítica del exministro y la leyó como una contribución necesaria en un momento de derrota profunda. A su juicio, el texto se inscribe en una etapa obligada de reflexión y renovación de la izquierda, tras uno de los reveses electorales más duros de su historia.

“Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver a qué nos vamos a oponer, pero también tenemos que tener la capacidad de ver qué es lo que vamos a proponer a los chilenos”, dijo el parlamentario en un comunicado, poniendo el foco en el futuro más que en los costos personales.

Muy distinto fue el enfoque del senador Fidel Espinoza. Si bien reconoció el gesto autocrítico, lo calificó de tardío y apuntó directamente a Jackson como uno de los principales responsables del fracaso del Gobierno y del proceso constituyente. El parlamentario PS recordó que —según su visión— el exministro desoyó advertencias sobre contenidos que terminaron alejando a la ciudadanía y promovió un diseño político que buscó debilitar al Congreso y a los partidos tradicionales.

“Representa el alma de lo que no se debe hacer en política”, sentenció, cerrando una de las críticas más duras que ha recibido Jackson desde el Socialismo Democrático.

“El país no va a encontrar una oposición odiosa ni obstruccionista”

En el Frente Amplio, en cambio, el tono fue defensivo y reflexivo. La ministra Antonia Orellana subrayó que el texto no pretende ser una verdad revelada, sino un insumo para la discusión interna. Valoró que Jackson haya puesto el documento primero a disposición de su partido y destacó su carácter abierto al debate. “Escuchar antes de lanzarse”, resumió en diálogo con Radio Infinita, defendiendo la honestidad del ejercicio y llamando a analizar datos y experiencias con calma.

El diputado del Frente Amplio Jorge Brito también valoró el ejercicio de reflexión de Jackson y llamó a que se extienda a más liderazgos y partidos del oficialismo. En su opinión, el momento exige sacar lecciones claras y definir con precisión el rol que jugará la izquierda en el nuevo escenario político. “El país no va a encontrar una oposición odiosa ni obstruccionista”, sostuvo, subrayando que el Frente Amplio buscará contribuir a una buena gestión, aunque —sin mayores detalles— advirtió que habrá una postura firme si las futuras autoridades toman malas decisiones: “A Chile se le defiende y a nuestras regiones se les respeta”.

Desde el mundo intelectual cercano al frenteamplismo, el analista Noam Titelman fue incluso más enfático. Calificó el texto como un diagnóstico “muy lúcido” y una autocrítica “notable”, validando el intento de Jackson por ordenar políticamente un ciclo que —según el propio exministro— ya llegó a su fin.

Desde la derrota de Jeannette Jara, el exministro ha mantenido una actividad sostenida en redes sociales, comentando el escenario político y, en particular, las primeras señales y movimientos del Presidente electo José Antonio Kast.