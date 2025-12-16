Un crudo documento de reflexión de 25 páginas, elaborado por figuras históricas del PPD —entre ellas Víctor Barrueto, Francisco Vidal, Guido Girardi, Gonzalo Navarrete, Yolanda Pizarro, Alejandro Fuhrer, Noelia Tastec, Raúl Soto y Sergio Bitar— junto a la Fundación por la Democracia (FPD), plantea un diagnóstico crítico sobre los partidos de la socialdemocracia progresista. El texto propone, además, un quiebre con el Partido Comunista y el Frente Amplio como vía para recuperar su “autonomía” política.

El enfoque del documento se inició luego de que en el PPD se advirtiera que una derrota electoral en segunda vuelta era “altamente probable”, tras lo cual la directiva buscó “adelantar escenarios para la discusión de un fracaso”.

El texto, titulado Renovar la esperanza, plantea sin rodeos que la “centroizquierda progresista llega a este momento con debilidades estructurales evidentes”. Según el documento, este deterioro se explica porque “la fragmentación entre partidos, liderazgos y proyectos ha erosionado su capacidad de conducción”.

“La pérdida de identidad clara —producto de años de subordinación estratégica, ambigüedad programática y temor a diferenciarse— ha diluido su rol histórico como articuladora de mayorías sociales (…) En lugar de liderar un proyecto propio, muchas veces terminó reaccionando a la agenda de otros (…) la dispersión del socialismo democrático y la falta de autonomía política han tenido costos”, señala el documento.

Y agrega: “(Formar) un nuevo referente social-demócrata y progresista —sea partido, federación u otra forma organizativa— con identidad definida, propósito claro y vocación real de poder”. Aunque el documento evita nombrar directamente a las fuerzas que componen el gobierno actual (FA y PC), formula críticas a los “ejercicios identitarios”.

En cuanto a la articulación futura, el texto menciona al Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) como fuerzas con las que se espera una convergencia, sugiriendo una colaboración con quienes tienen una “larga trayectoria democrática y política en común”, así como también a los radicales y liberales, e independientes sin partido.

La articulación, dice, debe convocar desde el mundo socialista al democratacristiano, pero se establece una premisa: “no volver a una dependencia estructural de una sola fuerza que condiciona por vetos cruzados cálculos de corto plazo”, dice en alusión al Frente Amplio.

“La tarea estratégica es clara: reconstruir la casa común de la centroizquierda. (…) Un espacio capaz de convocar desde el mundo socialista hasta el democratacristiano. (…) el Partido Radical y el Partido Liberal aparecen como socios naturales, junto a un amplio mundo de independientes progresistas que quedaron sin expresión política tras el debilitamiento de las estructuras tradicionales”, dice el documento.

También propone convocar a “antiguos militantes del socialismo democrático, articulaciones territoriales de alcaldes, exDC sin partido, fundaciones y redes políticas como Nuevo Trato o diputados independientes”.

El PPD identifica en su documento “el avance de la extrema derecha”, al que describe como una amenaza existencial para la democracia. El texto sostiene que “ese proyecto político” tensiona los derechos, relativiza los consensos democráticos y concibe el orden como un sustituto de la justicia. Advierte, además, que se abre espacio a discursos populistas que prometen atajos, simplificaciones y soluciones autoritarias. En esa línea, critica a los proyectos que no conciben la democracia como un espacio de ampliación de derechos, sino como una herramienta para imponer una visión excluyente de la sociedad.

Asimismo desliza una critica a la izquierda ineficaz y a los identitarismos. En ese sentido se critica una tendencia dentro del campo de izquierda que se “repliega en la pureza moral y en la denuncia sin propuestas”.

Para lograr la reconstrucción de la socialdemocracia progresista, el texto establece seis planteamientos como ejes de su propuesta, con una exclusión al Frente Amplio y al PC de su alianza política federativa.

Democratizar la Democracia: Devolver Poder, Reconstruir Legitimidad Este eje se centra en fortalecer el poder local a través de mecanismos concretos como presupuestos participativos y plebiscitos comunales, buscando redistribuir el poder político, económico y cultural. Estado y Mercado: Crecer con Cohesión, Gobernar con Capacidad El desafío es redefinir la relación entre el Estado y el mercado para alcanzar crecimiento con cohesión,. La socialdemocracia debe afirmar que sin Estado no hay justicia, pero sin eficiencia pública no hay legitimidad ni recursos para financiar el bienestar,. Se propone un Pacto Nacional de Desarrollo para establecer una estrategia de largo plazo que trascienda gobiernos, buscando un crecimiento sostenido (referencia al 4% anual). Seguridad: Condición Básica de la Democracia y del Desarrollo La seguridad se establece como una condición fundamental, y el avance del crimen organizado y el narcotráfico se considera una amenaza existencial para la democracia y el desarrollo del país,. Se requiere un Acuerdo de Estado en seguridad que se sostenga al menos por tres gobiernos consecutivos, con presupuestos garantizados y estrategias coordinadas, dado que la inseguridad frena la inversión y la prosperidad. Progreso y Desarrollo Sostenible: Crecer Mejor, Vivir Mejor Este eje redefine el concepto de progreso, midiéndolo en función de la cohesión social, la calidad de vida y el cuidado del territorio, y no solo por cifras macroeconómicas. Implica avanzar hacia un Pacto Nacional por el Desarrollo Sostenible enfocado en la justicia climática, el empleo verde y una transición justa, aprovechando ventajas estratégicas como el litio y el hidrógeno verde para diversificar los motores de crecimiento. Articulación Política: Reconstruir Mayorías o Quedar a la Deriva El desafío consiste en reconstruir la “Casa Común” de la centroizquierda como un referente socialdemócrata y progresista con identidad clara y vocación real de poder, evitando la dependencia estructural de una sola fuerza. Se propone concretamente generar una federación efectiva junto al Partido Radical y el Partido Liberal, manteniendo la apertura hacia convergencias más amplias, como con la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Propósito Político: Volver a Servir, Volver a Convocar Este eje busca recuperar el sentido de la política para abrir horizontes y ampliar derechos, evitando reducirla a gestionar lo inmediato o reaccionar a la coyuntura,. El propósito se demuestra con coherencia y decisiones concretas que pongan la política al servicio de las personas.

En la elaboración también participaron Ernesto Fernández, Marcela Espinoza , Rodrigo Villegas, Eduardo Báez y Almagro Valdivia.

Si quieres revisar el documento, sigue el link a continuación:

Renovar la esperanza_FPD_Dic2025