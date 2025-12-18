Publicidad
Ministro Cordero e informe de Contraloría sobre la "Tía Rica": "Es muy preocupante"

Ministro Cordero e informe de Contraloría sobre la “Tía Rica”: “Es muy preocupante”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió riesgos para la seguridad tras el informe de Contraloría que reveló fallas en los controles de la Dicrep.

El ministro Luis Cordero calificó como “muy preocupante” el uso de la Dicrep por personas con antecedentes penales para empeñar bienes por más de $1.500 millones. Señaló que se evalúan los antecedentes desde la perspectiva de la seguridad pública y planteó la necesidad de una institucionalidad distinta para administrar incautaciones y prevenir el blanqueo de recursos.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este martes el informe de la Contraloría General de la República que detectó graves falencias en la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la “Tía Rica”, donde más de 1.600 personas con antecedentes penales realizaron empeños por más de $1.500 millones.

Durante la inauguración de la 60ª Comisaría de Metro, en la estación Estadio Nacional, Cordero sostuvo que los antecedentes están siendo analizados en el ámbito de la seguridad pública. “Utilizar una función pública asociada al crédito prendario de la Dicrep para blanquear recursos por parte de organizaciones que cometen delitos es una situación muy preocupante”, afirmó.

El ministro subrayó que las falencias detectadas por el ente contralor, especialmente la falta de verificación del origen de las especies empeñadas, pueden facilitar el uso del sistema para canalizar bienes de procedencia ilícita.

En ese contexto, planteó la necesidad de revisar el actual modelo institucional. “Desde la perspectiva de seguridad pública, estamos trabajando en un régimen institucional distinto”, señaló, apuntando a la administración de bienes incautados.

Cordero agregó que “la reformulación de la Dicrep es un debate que tiene ya un par de décadas”, aunque precisó que no le corresponde definir ese proceso, dado que el organismo depende del Ministerio del Trabajo.

Desde esa cartera ya se informó la adopción de medidas correctivas y la instrucción de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades por las deficiencias detectadas en el sistema de control.

