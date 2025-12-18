Publicidad
Se entrega último gendarme prófugo tras “Operación Apocalipsis” PAÍS Agencia Uno

Se entrega último gendarme prófugo tras “Operación Apocalipsis”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Con la entrega del gendarme Luis Bravo Pigatti, se completó el total de órdenes de detención dictadas en el marco de la Operación Apocalipsis, que desbarató una de las mayores redes de corrupción carcelaria en Chile.

Luis Bravo Pigatti, último gendarme prófugo de la Operación Apocalipsis, se entregó al Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, cerrando las 42 órdenes de detención emitidas por la Fiscalía Occidente. Con su captura, ya son 46 los funcionarios aprehendidos, considerando los cuatro detenidos en flagrancia. Pigatti, conocido por haber sido baleado durante una fuga en 2022, habría tenido un rol clave en Santiago 1 dentro de la logística de pagos y sobornos.
El último eslabón pendiente de la Operación Apocalipsis dejó de estar en fuga. Luis Bravo Pigatti, el único gendarme que aún no había sido detenido tras el megaprocedimiento que desbarató una estructura de corrupción carcelaria, se entregó al Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería.

Con su presentación voluntaria, se cerró el cumplimiento total de las 42 órdenes de detención emanadas de la investigación liderada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente junto a la PDI. En total, ya se contabilizan 46 funcionarios aprehendidos, al considerar además a los cuatro gendarmes capturados en flagrancia en Santiago 1 por delitos vinculados a la misma red.

Bravo Pigatti, de 38 años, no era un desconocido dentro de la institución. Su nombre se hizo público en febrero de 2022, cuando, en medio de la persecución de un reo que escapó desde el Hospital Barros Luco, fue baleado con su propia arma tras un forcejeo. El interno, Juan Matías Navarro, fue posteriormente condenado a 10 años por homicidio frustrado.

En la investigación actual, el funcionario habría tenido un rol relevante dentro de Santiago 1. De acuerdo con los antecedentes, mantenía contacto directo con la población penal, convirtiéndose en un actor clave dentro de la cadena de pagos, sobornos e ingresos ilícitos al recinto.

