Analista venezolana, Neida Colmenares ante eventual caída de Maduro: “Ese proceso ya viene”

La tensión política que rodea a Venezuela vuelve a intensificarse, esta vez marcada por la ofensiva diplomática y militar de Estados Unidos y por la creciente debilidad interna del Gobierno de Nicolás Maduro. Para la analista venezolana y doctora en Gobierno, Neida Colmenares, el escenario actual no surge de manera repentina, sino que responde a un deterioro progresivo del régimen que, a su juicio, se vuelve cada vez más evidente.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo que, a su juicio, “ese proceso ya viene”, en referencia a la posibilidad de una transición política, y señala que el punto de inflexión fue el fraude electoral que dejó en evidencia la pérdida de legitimidad del gobierno.

Colmenares recuerda que “vivimos algo en Venezuela que es inédito”, aludiendo a la organización ciudadana que impulsó las elecciones pese a los obstáculos y “la violación al debido proceso”. Afirma que hoy “no sería posible hablar de Venezuela en los términos que hablamos” sin las actas que están en Panamá, que demuestran el fraude electoral. Para la académica, “en ese momento comienza el deterioro del régimen de Nicolás Maduro”.

Ese escenario se agrava, afirma, porque “el chavismo y el madurismo ya no tienen base social en Venezuela”. Asegura que en la población existe “una ansiedad, una angustia por decir: ¿cuándo va a salir Nicolás Maduro?”, y sostiene que lo que se observa actualmente es la dificultad creciente del régimen para sostenerse en el poder.

En ese contexto, la presencia militar de Estados Unidos y las sanciones adquieren relevancia. Colmenares afirma que esta presión no es vista por los venezolanos como una justificación para una invasión, sino como una acción que “está contribuyendo a que esta oposición, liderada por María Corina y Edmundo González, pueda generar una presión para seguir tratando de impulsar la salida de Nicolás Maduro, evitar un derramamiento de sangre, y que Edmundo González pueda tomar el poder”.

También destaca el impacto de las medidas económicas. Considera que “el bloqueo total” a la distribución de petróleo, además de la reciente designación del régimen de Maduro como “terrorista” por parte de Estados Unidos, son elementos “importantes” que aumentan el aislamiento internacional del gobierno venezolano.

Sin embargo, advierte que no ve probable una invasión terrestre, porque “las fronteras venezolanas son sumamente complejas” y podrían producirse enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil.