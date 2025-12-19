Encuentran con vida a joven extraviada en Farellones tras dos días de búsqueda

Daniela Sáez, joven universitaria de 26 años que se encontraba desaparecida desde el miércoles mientras realizaba senderismo en el sector de Farellones, fue encontrada con vida este viernes, según confirmaron su familia y los equipos de rescate.

El hallazgo se produjo durante las últimas horas, cuando personal del Grupo de Rescate Médico de Montaña logró ubicarla a más de 4 mil metros de altura, en una zona de muy difícil acceso. Sin embargo, hasta las 19 horas de este viernes, el operativo aún no concluía: la evacuación se mantuvo suspendida debido a complejas condiciones meteorológicas. Se informó que el helicóptero del GOPE no pudo ascender hasta el punto exacto del rescate por problemas de visibilidad en el sector de La Parva.

El teniente coronel Gonzalo Febre, del GOPE, detalló a la prensa que Daniela se encontraba aproximadamente a 4.700 metros sobre el nivel del mar. “Es un lugar complejo, tenemos personal trabajando en terreno tratando de llegar al punto exacto”, señaló el oficial previo al traslado de la joven a un centro de salud.

#LoBarnechea: @carab Retén Farellones, personal GOPE, Helicóptero, Montaña y frontera, grupo Adiestramiento Canino, Socorro Andino y @lo_barnechea, logran dar con la ubicación de la persona extraviada, siendo rescatada y trasladada hasta un centro de salud. #Carabinerosdechile. pic.twitter.com/ovq4bEiPlX — Prefectura Santiago Andes (@carabprandes) December 19, 2025

La joven había iniciado el ascenso cerca de las 5:00 de la madrugada del miércoles, junto a su amigo Hernán. Sin embargo, él no pudo continuar la ruta y se detuvo en el sector El Pintor, mientras Daniela decidió seguir avanzando sola. Ese fue el último punto donde se tuvo certeza de su ubicación.

La situación preocupó aún más al conocerse que no llevaba equipamiento para pasar la noche, ni linterna, y que su teléfono estaba sin batería. El último mensaje que envió fue a las 14:48 horas, donde avisó que iba de bajada. Luego, silencio total.

Según relató Diego Sáez, hermano menor de Daniela, en entrevista con Canal 13, el amigo que la acompañaba la buscó durante cinco horas sin éxito. Solo entonces dio aviso a la familia. Esa misma noche, todos se trasladaron hasta Farellones para coordinar la búsqueda junto a las autoridades.