Licencias médicas: detienen a siete médicos extranjeros que las emitían a funcionarios públicos PAÍS Agencia Uno

Licencias médicas: detienen a siete médicos extranjeros que las emitían a funcionarios públicos

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Fiscalía Oriente confirmó la detención de siete médicos extranjeros acusados de vender licencias médicas a funcionarios públicos, en una investigación que podría derivar en una de las mayores causas por fraude a Fonasa de los últimos años.

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI, junto a la Fiscalía Metropolitana Oriente, concretó la detención de siete médicos extranjeros acusados de encabezar una red dedicada a emitir licencias médicas fraudulentas a funcionarios públicos entre los años 2021 y 2024.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los profesionales —de nacionalidad colombiana, cubana y venezolana— emitieron un total de 35.978 licencias, de las cuales 26.559 alcanzaron a ser pagadas, provocando un perjuicio económico para Fonasa que asciende a $20.871 millones.

La Fiscalía de Alta Complejidad además solicitó audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían comprado las licencias irregulares y que aparecen vinculados directamente a la red.

El caso se origina a partir de un informe de la Contraloría General de la República, que detectó a funcionarios que, pese a estar con licencia médica, viajaron al extranjero, asistieron a casinos u otras actividades incompatibles con la reposo declarado. Dicho reporte fue remitido al Ministerio Público, que en mayo de 2025 abrió una investigación especializada a cargo de la Fiscalía Oriente.

