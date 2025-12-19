“Operación Apocalipsis”: CDE se querella contra funcionarios de Gendarmería detenidos por corrupción

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió intervenir judicialmente en el caso conocido como “Operación Apocalipsis”, presentando una querella criminal ante el 12° Juzgado de Garantía contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile y 35 particulares, vinculados a una red de corrupción penitenciaria.

La acción penal incluye los delitos de cohecho y soborno, sin descartar otras figuras como asociación criminal, lavado de activos y falsificación documental, que podrían acreditarse durante la investigación.

Según expone la querella, en los recintos Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín “se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería (…) quienes habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (…) para permitir el ingreso de personas no autorizadas”. Además, el documento precisa que se permitió “la introducción y circulación de especies ilícitas”, como celulares y drogas, mediante coordinaciones entre internos, terceros y funcionarios.

La acción se enmarca en el masivo operativo realizado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y la PDI, que dejó 66 detenidos, de los cuales 44 corresponden a funcionarios penitenciarios. La fiscalía sostiene que la estructura funcionó durante años, permitiendo ingresos ilegales, omisiones de controles e incluso eventuales movimientos financieros sospechosos que hoy son indagados.

En paralelo, este viernes comenzó la audiencia de formalización contra los gendarmes detenidos. Los detenidos pasaron a la audiencia de control y formalización ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia donde la Fiscalía les imputará los delitos que incluyen agrupación criminal, cohecho, soborno e infracciones patrimoniales. Debido al alto número de imputados, se espera que el proceso se extienda durante varias jornadas.