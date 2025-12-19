Publicidad
“Operación Apocalipsis”: CDE se querella contra funcionarios de Gendarmería detenidos por corrupción PAÍS Agencia Uno

“Operación Apocalipsis”: CDE se querella contra funcionarios de Gendarmería detenidos por corrupción

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra 42 gendarmes y 35 particulares por cohecho y soborno, tras detectar que “habrían solicitado, aceptado y recibido prestaciones económicas” para permitir ingresos ilegales a cárceles.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El CDE interpuso una querella contra 42 funcionarios de Gendarmería y 35 particulares por delitos de cohecho y soborno, además de eventuales figuras como asociación criminal, lavado de activos y falsificación, en el marco de la “Operación Apocalipsis”. La acción judicial apunta a una red que, desde 2020, habría facilitado el ingreso de visitas irregulares, drogas, celulares y otras especies ilícitas en Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió intervenir judicialmente en el caso conocido como “Operación Apocalipsis”, presentando una querella criminal ante el 12° Juzgado de Garantía contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile y 35 particulares, vinculados a una red de corrupción penitenciaria.

La acción penal incluye los delitos de cohecho y soborno, sin descartar otras figuras como asociación criminal, lavado de activos y falsificación documental, que podrían acreditarse durante la investigación.

Según expone la querella, en los recintos Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín “se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería (…) quienes habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (…) para permitir el ingreso de personas no autorizadas”. Además, el documento precisa que se permitió “la introducción y circulación de especies ilícitas”, como celulares y drogas, mediante coordinaciones entre internos, terceros y funcionarios.

La acción se enmarca en el masivo operativo realizado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y la PDI, que dejó 66 detenidos, de los cuales 44 corresponden a funcionarios penitenciarios. La fiscalía sostiene que la estructura funcionó durante años, permitiendo ingresos ilegales, omisiones de controles e incluso eventuales movimientos financieros sospechosos que hoy son indagados.

En paralelo, este viernes comenzó la audiencia de formalización contra los gendarmes detenidos. Los detenidos pasaron a la audiencia de control y formalización ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia donde la Fiscalía les imputará los delitos que incluyen agrupación criminal, cohecho, soborno e infracciones patrimoniales. Debido al alto número de imputados, se espera que el proceso se extienda durante varias jornadas.

