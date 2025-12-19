Presidente Boric apaga polémica diplomática: fija fecha para recibir credenciales de EEUU e Israel

La fecha estaba en duda, el reclamo ya era público y la incomodidad cruzó fronteras. Finalmente, La Moneda optó por cerrar el capítulo. El 30 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric recibirá las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Estados Unidos, Israel, Cuba, Japón y Panamá, poniendo término a una controversia diplomática que se arrastraba desde hace semanas.

El episodio tuvo como protagonista al representante estadounidense Brandon Judd, enviado del gobierno de Donald Trump, quien cuestionó abiertamente la demora del Ejecutivo chileno. En un tono inusual para la diplomacia, acusó al Presidente de no responder llamados del secretario de Estado Marco Rubio y de dilatar sin explicación la ceremonia. Sus declaraciones, amplificadas en conferencias de prensa, instalaron el tema en la agenda política y obligaron al Gobierno a reaccionar.

La respuesta llegó desde Cancillería. El ministro Alberto van Klaveren envió una nota de protesta a Washington y defendió el procedimiento, recalcando que la presentación de credenciales sigue un orden cronológico y que muchos países realizan este tipo de ceremonias solo un par de veces al año. “No se hacen excepciones”, enfatizó, subrayando que se trata de una práctica habitual.

Junto a Judd, ese martes también entregará sus cartas credenciales el nuevo embajador de Israel, Peleg Lewi, en un contexto marcado por el antecedente de su predecesor, Gil Artzyeli, cuyas credenciales Boric se negó a recibir en 2022. Aquel episodio abrió un prolongado roce bilateral que se profundizó con la guerra en la Franja de Gaza, por lo que ahora el Ejecutivo apuesta por una ceremonia sin sobresaltos.

La jornada se completará con los embajadores Cornelio Oliva (Cuba), Sone Kenko (Japón) y el representante de Panamá. Los cinco diplomáticos asumieron en los últimos meses del actual mandato y ejercerán principalmente durante el próximo gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, quien ha adelantado su intención de reforzar los vínculos con Estados Unidos e Israel.

Así, con fecha y ceremonia definidas, el Gobierno busca cerrar un flanco incómodo en política exterior justo cuando el calendario avanza hacia el cambio de mando.