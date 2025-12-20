Carmona (PC) y eventual regreso de las movilizaciones: “Es una caricatura bastante irreverente”

Durante la jornada de este sábado se desarrollará el pleno del comité central del Partido Comunista, donde la colectividad abordará los resultados de las elecciones del pasado 14 de diciembre, y los factores tras la derrota de Jeannette Jara en el balotaje frente a José Antonio Kast.

En la antesala del encuentro, el timonel del PC, Lautaro Carmona, calificó lo sucedido como “una fuerte derrota político-electoral”, y afirmó que el “triunfo indiscutido del candidato de la derecha, José Antonio Kast, amerita que consideremos todos los factores que estén presentes”.

En entrevista con el diario El Mercurio, Carmona se refirió al futuro del PC en la coalición oficialista y señaló que siempre “es la dirección nacional la que discute cuando empieza un nuevo ciclo”.

“No es lo mismo vivir en Chile con un gobierno cuyo Presidente es parte de tu coalición, que con un Presidente que es todo lo contrario. Desconozco cuáles son las posiciones que van a tomar los otros partidos. A mi me parece óptimo que más gente pueda coincidir y coordinarse para actuar en conjunto, para enfrentar una situación desconocida en Chile”, indicó.

Respecto a la proyección del liderazgo de Jeannette Jara en el PC en la futura oposición, aclaró que el partido “tiene una estructura que no da lugar a un liderazgo”, ya que no se trata de un frente de masas.

“El PC es un partido político y no un frente que necesite liderazgos. (…) Los aportes que el PC le haga al movimiento real, y de ahí puedan surgir liderazgos que vienen desde el PC, es un tema que uno no puede definir por decreto”, dijo.

No obstante, reconoció que “Jeannette Jara juega un papel de interrelación con todo este mundo que logramos construir en una comunidad de nueve partidos, en fin, no cabe ninguna duda. Lo dicen los propios otros partidos, pero yo no quisiera meterme”.

Carmona también arremetió contra quienes han acusado al PC de boicotear la candidatura de la exministra y desestimó las especulaciones respecto a una eventual renuncia de Jara a su militancia.

“Quien diga que el PC torpedeó una candidatura, quien sea que lo diga, por acción o por omisión, tendría que responder primero por qué entonces esa candidatura obtuvo lejos la primera mayoría en la primaria. ¿O la trabajó otro partido? No se puede ningunear el esfuerzo, el compromiso del militante. El partido fue la causa principal para el triunfo en primarias”, señaló

Preocupación frente al próximo gobierno

El presidente del PC, además manifestó sus aprensiones frente a lo que será la administración de José Antonio Kast y enfatizó que le “preocupa que esto no sea un regreso a políticas más neoliberales, desde el punto de vista de los efectos antipopulares, y que empiece a operar un apriete de lo que son las políticas sociales que tiene el Estado”.

Consultado sobre si a partir del 2026 van a aumentar las movilizaciones, indicó que “es una caricatura bastante irreverente y falta de respeto con la real naturaleza y seriedad que tienen las expresiones de movilización”.

“No se puede apostar como en una Polla Gol, que haya más o que haya menos. (…) Si pretenden apretar la manguera y cortar la posibilidad de derechos tendrán que ver que va a haber un feedback de la gente en forma lógica y natural para manifestar”, declaró.

En ese sentido, durante la mañana de este sábado, Carmona también abordó las críticas que han surgido desde la actual oposición al protocolo impulsado por el Gobierno que busca restringir el despido de funcionarios públicos, en el contexto del proyecto de reajuste al sector que ingresará al Congreso.

Norma que, según el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se trataría de una política de “amarre”, a propósito de restringir la posibilidad de desvincular a funcionarios del Estado durante el próximo periodo.

Frente a esto, Carmona señaló que se trataría de “una exageración”. “Me parece una exageración. Me parece que están dando cuenta de lo que va a ser esa es la fuerza política. Y por consiguiente va a tener respuesta, no nuestras, sino de las propias organizaciones del mundo que sea afectado”, dijo.