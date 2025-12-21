Muñeca Bielorrusa: esquirlas de cheques paquistaníes salpican a fiscal del Ministerio Público

Síntesis generada con OpenAI

La investigación sobre la trama de la “Muñeca Bielorrusa” reveló que Ángela Vivanco emitió en 2018 dos cheques a miembros de una banda paquistaní que contrabandeaba joyas desde el año 2016, caso que implicó coimas y un evidente perjuicio fiscal. Vivanco asegura que no conoce a quienes cobraron los cheques, mientras Fiscalía de Los Lagos evalúa indagar el nexo entre la exmagistrada y los contrabandistas, lo que podría salpicar al fiscal Eduardo Baeza, quien llevó el caso originalmente.

Desarrollado por El Mostrador