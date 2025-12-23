Monckeberg y apoyo de J.A. Kast a Bachelet para la ONU: “Reunión de ayer da señales bien claras”

El expresidente de Renovación Nacional y exministro de Estado, Cristián Monckeberg, se refirió al escenario abierto tras la reunión entre el presidente electo José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet, en medio de la discusión por la carrera para la Secretaría General de Naciones Unidas.

Monckeberg fue claro al señalar que, en su opinión, Chile debiera apoyar a la expresidenta cuando corresponda la definición. “En lo personal, yo creo que Michelle Bachelet debería ser apoyada por el Gobierno en su minuto. Y bueno, el Presidente lo postergó por razones que él mismo explicó, ‘no estoy ejerciendo el cargo’. Pero yo creo, y lo he dicho desde el minuto uno, que cuando hay una posibilidad real de ocupar un espacio internacional relevante por alguien además que tiene experiencia y que es chilena, en este caso, bienvenido sea”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Para el exministro, la expresidenta reúne las capacidades necesarias para competir por el liderazgo del organismo internacional. “Yo creo que cumple con todas las condiciones. A lo mejor habrá algunos que no les gusta porque es más de izquierda… Yo creo que eso en algún minuto tiene que quedar de lado”, sostuvo.

En esa misma línea, destacó las señales que, a su juicio, dejó el encuentro entre José Antonio Kast y Michelle Bachelet. “El Presidente Kast ha dado señales de eso al reunirse y al evaluar”, planteó, añadiendo que si bien se trata de una carrera compleja, vale la pena intentarlo desde el Estado chileno.

“No es una candidatura fácil, lógico. Pero por lo mismo, yo creo que dejando atrás las diferencias, yo haría un esfuerzo como Gobierno… haría un esfuerzo por apoyarla y lograr el objetivo. Es difícil, sí, la misma expresidenta lo ha dicho, que es difícil, pero yo haría un esfuerzo por lograrlo”, expresó.

Finalmente, subrayó que el reciente gesto político entre ambos líderes abre una expectativa relevante. “Creo que esa reunión de ayer da señales bien claras en esa línea. Yo creo que es una gran candidata, y yo la empujaría de todas formas”, cerró.