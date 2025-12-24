Irina Karamanos analiza retorno del rol de Primera Dama: “Parece todo un dilema el de Pía”

La expareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, reapareció públicamente para cuestionar la decisión del futuro gobierno de José Antonio Kast de restituir la figura de PrimeraDama, rol que será encabezado por su esposa, María Pía Adriasola.

A través de un mensaje en X, Karamanos instaló el debate sobre la pertinencia de reactivar una figura que ella misma intentó reformular y desvincular de una lógica tradicional y personalista durante la actual administración.

Según se ha transmitido desde la Oficina del Presidente Electo, el nuevo gobierno trabaja en una fórmula para restituir formalmente el rol, con énfasis en mediación social y articulación de iniciativas propias. Sin embargo, Karamanos advirtió que la medida entra en contradicción con la promesa de austeridad anunciada por Kast.

“Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que –retrocediendo el reloj– llena el ‘vacío’ dejado por reinados”, escribió. En el mismo tono, agregó una crítica simbólica al estilo presidencial que ha buscado proyectar el mandatario electo, afirmando: “Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”.

Las declaraciones se producen en paralelo a la discusión sobre la convivencia entre austeridad fiscal y diseño institucional del próximo gobierno, luego de que Kast asegurara que pretende habitar La Moneda desde el primer día, incluso señalando que, de ser necesario, “no tendría problema en dormir en el tercer piso con un saco de dormir”.

