Vocera de Kast sale en defensa del regreso de la Primera Dama: “Lo importante son los legados”

La vocera de la Oficina del Presidente electo, Mara Sedini, defendió este miércoles el retorno del cargo de Primera Dama en el gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo, descartando que se trate de un retroceso institucional.

Las declaraciones se dieron en medio de la controversia generada por una reciente reflexión de Irina Karamanos, socióloga y expareja del Presidente Gabriel Boric, quien había cuestionado el restablecimiento de esta figura.

Desde la llamada “Moneda Chica”, Sedini sostuvo que “el rol de Primera Dama en la tradición chilena es algo profundo, sincero y cercano a la gente más vulnerable”, y destacó que la figura no se limita a un simbolismo protocolar, sino que cumple una función social relevante.

En esa línea, la vocera valoró el rol que asumirá María Pía Adriasola, esposa del Mandatario electo. “Es una persona con una vocación tremenda de servicio. Esto es una familia muy cercana al servicio público y ella va a profundizar en la cercanía con los que más lo necesitan, con la gente más vulnerable, y estamos seguros de que hará una gran labor”, afirmó.

Consultada por las críticas surgidas desde sectores oficialistas, Sedini respondió que “le queda claro a toda la ciudadanía el gran rol que han tenido muchas mujeres, de manera transversal, en distintos gobiernos y generaciones”, y apuntó que “el único gobierno donde no vimos ese tipo de presencia fue en el de Gabriel Boric”.

“Lo importante son los legados, estar con la gente y hacer aportes concretos a la sociedad. Si una Primera Dama tiene la capacidad de hacerlo, bienvenido sea”, agregó.

Respecto de las funciones específicas que desempeñará Adriasola, la vocera evitó adelantar definiciones, señalando que “se van a ir viendo poco a poco qué responsabilidades va a asumir la futura Primera Dama y quiénes se van a integrar”.

Finalmente, Sedini insistió en que el restablecimiento del cargo no implica un retroceso. “En el servicio público, ayudar a los más vulnerables siempre es avanzar. Y, por supuesto, este rol tendrá una mirada de austeridad, como todo el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast”, concluyó.