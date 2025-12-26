José Antonio Gómez anuncia red anticorrupción: “Si nos demoramos, nos van a pasar por arriba”

El exministro de Justicia y Defensa, José Antonio Gómez, anunció la creación de la Red Anticorrupción y Estado Abierto, iniciativa público-privada que surge tras el trabajo de la Comisión Asesora Externa convocada por la Contraloría General de la República, y que busca enfrentar de manera estructural el avance de la corrupción en Chile, fortaleciendo capacidades estatales, institucionales y sociales.

En conversación con El Mostrador, Gómez explicó que la propuesta surge tras constatar que en el país “hay muchos problemas en Chile en el ámbito de la corrupción” y que, por regla general, estos procesos quedan instalados en la opinión pública como escándalos que luego pierden seguimiento. “Se produce el hecho, se denuncia, hay un escándalo público, pero el resultado final se desconoce”, señaló, enfatizando que la red buscará responder a una primera falencia estructural: entender qué ocurrió realmente, cómo ocurrió y qué consecuencias tuvo, porque —según subrayó— “no siempre los hechos son delitos y no siempre se produce una situación real de haber cometido ese tipo de delitos”.

Uno de los ejes del nuevo organismo será trabajar sobre las instituciones donde se producen los hechos, no solo sobre los casos. “Nadie está analizando las instituciones donde se producen los hechos de corrupción”, indicó, agregando que la red tendrá un rol propositivo: “Transformar también esta Red Anticorrupción y Estado Abierto en una capacidad de proponer ideas, soluciones o por lo menos entrar al debate de esas ideas”.

Gómez enfatizó que su objetivo es evitar que la discusión sobre corrupción quede limitada al escándalo y la sanción posterior. “No dejar el espacio simplemente al problema, sino que tratar también de generar soluciones”, afirmó, señalando que estas propuestas podrán ser recogidas por el Parlamento, el Gobierno o las propias instituciones involucradas.

Relación público-privada y educación en integridad

El exministro recalcó que la red no solo mirará al Estado. “En el ámbito de la corrupción solo se mira al Estado, y nosotros creemos que es indispensable generar esta relación público-privada”, advirtió. Para Gómez, es imposible abordar la corrupción sin incorporar al sector privado: “Si hay un hecho de corrupción, lo normal es que esto sea a raíz de que alguien está intentando corromper al funcionario. O a la inversa”. Por lo mismo, la red buscará integrar áreas de compliance, mecanismos preventivos y coordinación estructural entre ambos mundos.

Otro componente será la articulación con universidades y centros académicos. Gómez sostuvo que es imprescindible fortalecer educación en integridad, utilizando también recursos del propio Estado para desarrollar formación sistemática. “Creemos que es posible usar los propios recursos del Estado para que las universidades puedan dictar distintas materias de conocimiento en el ámbito de la integridad”, señaló.

La nueva organización incluirá una instancia ciudadana que permitirá recibir denuncias, canalizarlas, revisarlas y hacer seguimiento. “Tiene que haber un lugar donde la gente pueda plantear sus denuncias, que puedan ser revisadas, que puedan ser canalizadas… pero con seguimiento”, afirmó.

Según Gómez, hoy las personas denuncian pero “nunca reciben respuesta, nunca saben el resultado”, por lo que la red buscará reducir esa brecha, mejorar trazabilidad y fortalecer credibilidad institucional.

Gómez confirmó que la red espera estar formalmente operativa entre mediados y fines de enero de 2026, señalando que los miembros de la comisión asesora participarán de la iniciativa junto a nuevos actores, como especialistas en gobierno abierto y representantes del sector privado.

“Estamos en el límite”

Respecto del momento que vive Chile, Gómez fue claro en advertir que el país aún está a tiempo, pero en un punto crítico. “Yo creo que estamos en un momento oportuno, pero estamos en el límite del proceso”, afirmó.

Comparó el escenario con Ecuador, donde —dijo— “en cinco años, las organizaciones criminales dominaron el sistema”. A su juicio, si Chile no actúa ahora, “nos va a caer encima la capacidad más fuerte y más potente que tienen las organizaciones criminales”.

Gómez también cuestionó el funcionamiento fragmentado del Estado: “Nosotros, el Estado de Chile, trabaja parcelado. Cada institución tiene su propia información y la trabaja separada de otras”.

Por ello insistió en avanzar en interoperabilidad en instituciones estratégicas como el Servicio de Impuestos Internos, Registro Civil y UAF, priorizando aquellas claves para combatir corrupción.

Asimismo, sostuvo que Contraloría requiere fortalecimiento urgente. “Tenemos un órgano legal y constitucional que está disminuido desde el punto de vista de sus fuerzas económicas, tecnológicas, etc.”, afirmó, advirtiendo que si no se toman decisiones ahora, Chile puede ingresar rápidamente a un escenario de mayor deterioro institucional.

“Entonces, necesitas, para evitar que esto se produzca y que se nos transforme en un Estado ya dominado por las organizaciones criminales, que exista decisión política, que existan los recursos necesarios para establecer el sistema computacional o la interoperabilidad que señalamos. Pero estamos en un momento oportuno, pero si demoramos nos van a pasar por arriba”, reiteró.

Resultados del informe

En conversación con Al Pan Pan, Gómez explicó que la Comisión Asesora Externa de Contraloría, integrada por José Luis Lara, Mara Agni, Marta Herrera y Michel Figueroa, además de Gómez, elaboró un informe con 37 propuestas estratégicas, entre ellas:

Fortalecer a Contraloría con más presupuesto, capacidades tecnológicas y atribuciones sancionatorias.

Eliminar espacios de opacidad en instituciones autónomas como Poder Judicial, Parlamento y Ministerio Público, sometiéndolas a mayor escrutinio externo.

Priorizar digitalización del Estado en áreas claves para combatir corrupción, en lugar de proyectos globales inabarcables.

Mejorar coordinación institucional, interoperabilidad de información y análisis preventivo.

Prevenir penetración del crimen organizado, con foco en mandos medios y no solo autoridades superiores.

Promover educación pública en integridad y participación ciudadana informada.

Según Gómez, el gran mensaje del informe es claro: el Estado debe dejar de reaccionar caso a caso y asumir una política estructural, sostenida, con mirada de largo plazo. De lo contrario, advirtió, Chile corre el riesgo de cruzar un umbral del cual es difícil volver.