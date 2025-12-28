Fundación Integra, Sonrisa de Mujer y MIM: el legado de las primeras damas desde 1990

Desde el retorno a la democracia, la figura de la primera dama ha mantenido un estrecho vínculo con la acción social del Estado en áreas como infancia, mujer, cultura, salud y familia. Sin embargo, la decisión de la expareja del Presidente Boric de desinstitucionalizar el cargo cerró un ciclo que ahora volverá a abrir María Pía Adriasola.

El rol de la primera dama se inicia en 1990 con Leonor Oyarzún, esposa del expresidente Patricio Aylwin , quien sentó las bases de lo que luego se conocería como la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Durante ese período, trabajó en la reorganización y fortalecimiento de la red de fundaciones ligadas a la Presidencia, consolidando, por ejemplo, la Fundación Integra , orientada a la educación parvularia de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además, impulsó Prodemu , enfocada en la promoción y autonomía de las mujeres, y se creó la Fundación de la Familia , con énfasis en cohesión social y prevención.

Durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Marta Larraechea incorporó con fuerza la cultura y la ciencia a la gestión de la primera dama. En ese ámbito, el legado más visible fue el impulso al Museo Interactivo Mirador (MIM), inaugurado en 2000 como un espacio pionero de divulgación científica. Otro eje relevante fue el envejecimiento: Larraechea lideró el Comité Nacional para el Adulto Mayor, antecedente directo del actual Senama, y promovió políticas tempranas en favor de la primera infancia.

Con Luisa Durán, durante el mandato de Ricardo Lagos, el rol adquirió un sello cultural y de inclusión social. Uno de los programas más recordados es Sonrisa de Mujer, orientado a mejorar el acceso a atención odontológica para mujeres de bajos recursos. Asimismo, se fortalecieron fundaciones emblemáticas como la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), Artesanías de Chile y Chilenter, centradas en educación musical, rescate patrimonial e inclusión digital.

Finalmente, Cecilia Morel, esposa de Sebastián Piñera, ejerció el rol en dos períodos (2010-2014 y 2018-2022). Durante esos años impulsó el programa Elige Vivir Sano, enfocado en promover hábitos de vida saludable mediante alianzas público-privadas y, posteriormente, lideró Adulto Mejor, que tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo su autonomía, participación social y envejecimiento activo.

El rol de María Pía Adriasola aún se encuentra en etapa de definiciones. Al interior de la Oficina del Presidente Electo comentan que una de las áreas que se barajan es abordar el significativo número de niños en edad escolar que no están matriculados, lo que podría convertirse en un foco activo de su gestión.