Carabineros clausura 790 locales de un galpón del barrio Franklin por infracciones a la ley

Carabineros y funcionarios municipales clausuraron el galpón Placer 880, ubicado en calle Placer, en el barrio Franklin, medida que afectó a cerca de 790 locales instalados al interior del recinto.

El operativo se realizó con alrededor de 80 efectivos policiales y personal del municipio, que notificaron el cierre tras constatar infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, además de antecedentes vinculados a hechos delictivos registrados en el lugar.

El inmueble funcionó por más de diez años sin permiso de obra ni patente comercial. Según detalló la municipalidad, durante la fiscalización se detectaron instalaciones eléctricas fuera de norma, pasillos estrechos, salidas de emergencia obstruidas, falta de accesos adecuados y condiciones que representaban riesgo tanto para trabajadores como para visitantes. Además, se constató que “en un 25% de los locales se habían construido altillos con uso de bodegaje sin permisos de obras”, junto con vitrinas y exhibidores que bloqueaban vías de evacuación.

El galpón también ha sido escenario de hechos violentos. En mayo de 2022 se registraron disparos en el exterior del persa que terminaron con la muerte de un ciudadano colombiano. En julio de este año ocurrió otra balacera que dejó tres personas heridas. En paralelo, investigaciones policiales han vinculado el recinto con la venta de especies robadas, principalmente teléfonos celulares.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “en este galpón intervenido se vendían smartphones robados” y afirmó que “el 80% de los operativos realizados en la capital para recuperar teléfonos sustraídos se realizaron en este lugar”.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que “este lugar se convirtió en un punto habitual de receptación de celulares” y añadió que “hemos constatado que cámaras de televigilancia instaladas para brindar seguridad eran destruidas por bandas dedicadas a distintos delitos”. También indicó que el recinto fue asociado a operativos por tráfico de drogas.

La respuesta de la cooperativa

La Cooperativa Plazas Techadas Persa Bío Bío, administradora del recinto, rechazó la clausura señalando su “más enérgico rechazo a esta acción”, argumentando que muchos de los problemas estructurales “vienen desde la misma creación de este persa”.

Afirmaron que existen alternativas de mejora “sin necesidad de clausurar este espacio de trabajo que acoge a más de 700 locales y cientos de familias” y anunciaron la contratación de un arquitecto y un revisor independiente para iniciar la regularización estructural, además de levantar un muro cortafuego hacia el persa contiguo.

Aseguraron que se comprometieron “a subsanar la totalidad de las observaciones”, pero insistieron en que la medida “es excesiva”, pues deja sin ingresos directos a cerca de 700 locatarios y afecta a más de mil puestos de trabajo.

Desde el municipio, el alcalde Desbordes afirmó que “vamos a trabajar en conjunto con la directiva de esta cooperativa para que, apenas se pueda, esté reabierto en muy buenas condiciones, con todo reparado y con locales 100% legales”.