Fallece Santiago Sinclair, exgeneral del Ejército condenado por violaciones a los DDHH

A un día de cumplir 98 años, falleció Santiago Sinclair Oyaneder, exvicecomandante en jefe del Ejército, exintegrante de la Junta Militar y una de las figuras relevantes en la estructura castrense durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Su muerte fue confirmada este domingo por fuentes cercanas a la familia.

Sinclair ingresó a los 14 años a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins y egresó en 1948 como oficial. Durante su carrera ocupó diversos cargos estratégicos, entre ellos director de Operaciones, director de Personal y jefe del Estado Mayor Presidencial. En 1985 asumió como vicecomandante en jefe del Ejército y en 1988 pasó a integrar formalmente la Junta Militar en representación de Pinochet.

Durante la dictadura también fue ministro secretario general de Gobierno durante dos años y desarrolló labores diplomáticas, como agregado militar en Corea del Sur en 1975. Fue condecorado en distintos momentos de su carrera, entre ellas con la Gran Cruz de la Orden de la Cruz del Sur de Brasil en 1980.

Tras el retorno a la democracia, Sinclair fue designado senador institucional por el Consejo de Seguridad Nacional, cargo que ejerció entre 1990 y 1998, participando en las comisiones de Defensa Nacional y Agricultura.

Sin embargo, su trayectoria quedó marcada por las condenas judiciales en causas de violaciones a los derechos humanos. En 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó por su participación en doce homicidios calificados ocurridos en octubre de 1973 en Valdivia, en el marco de la denominada “Caravana de la Muerte”. Posteriormente, en 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema elevó su pena a 18 años de presidio.

Debido a su avanzada edad, la justicia consideró su condición de “enajenación mental”, lo que lo eximió de cumplir efectivamente la pena en un recinto penitenciario. En paralelo, también enfrentó otros procesos judiciales vinculados a causas de derechos humanos.