Más de 470 hectáreas quemadas: incendio en Las Condes obligará a seguir el combate hasta el martes

Un incendio forestal fue declarado la tarde de este lunes en el sector de San Carlos de Apoquindo y Camino Las Flores, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. La emergencia fue reportada a las 15.11 horas y, debido a su rápida propagación, escaló a una tercera alarma de incendio forestal, activando un amplio despliegue de equipos de emergencia.

En el combate de las llamas han trabajado compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con voluntarios y maquinaria pesada, además de brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Según información de Bomberos, una de las principales complejidades ha sido asegurar un flujo constante de agua, dado que los grifos se encuentran a considerable distancia del foco del incendio. Para apoyar las labores, la Municipalidad de Las Condes desplegó equipos de Emergencias, Seguridad y Tránsito, junto con camiones aljibes.

Con el paso de las horas, el incendio —denominado Plaza Sur— se ha mantenido activo, aunque con una evolución más favorable. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, indicó que el fuego “sigue activo, pero está tendiendo a disminuir de manera importante” debido a la baja de las temperaturas y a que el viento ha hecho que el incendio repase zonas ya quemadas, con menor carga vegetal. No obstante, advirtió que —hasta las 21 horas del lunes— el siniestro aún no está controlado y que las labores de extinción podrían extenderse hasta el martes.

De acuerdo con un balance actualizado de Conaf, el incendio ha consumido más de 470 hectáreas. En el lugar operan brigadas terrestres, carros de Bomberos, maquinaria pesada, camiones aljibes y apoyo aéreo con helicópteros y aviones cisterna. Las autoridades precisaron que no existe amenaza para viviendas en el sector y que el estadio Claro Arena no ha sido afectado, mientras se mantiene activa la alerta técnica amarilla y el monitoreo permanente de la emergencia.

Rescatan con helicóptero a mujer atrapada por incendio

Una mujer fue rescatada con vida este lunes desde el incendio forestal que afecta a los cerros de San Carlos de Apoquindo, en medio de las labores de combate de la emergencia. El operativo se activó luego de un llamado telefónico de auxilio recibido por la Central de Comunicaciones de Carabineros, que alertaba sobre una persona atrapada entre las llamas.

Según informó el coronel Carlos Molina, subprefecto de Operaciones de la Prefectura Aérea, Carabineros desplegó de inmediato un helicóptero equipado con grúa de rescate y personal especializado. En el lugar, la tripulación logró divisar a la mujer solicitando ayuda, lo que permitió ejecutar una maniobra aérea de alta complejidad para descender a un rescatista mediante la grúa y concretar el salvamento, evitando un desenlace fatal en el contexto del incendio que continúa siendo combatido en el sector.