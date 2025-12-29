Ministro Elizalde afirma que hubo “una falta” en declaraciones de embajadora Pakarati

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la polémica generada por la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, luego de una publicación en redes sociales referida a la autodeterminación de Rapa Nui, además de declaraciones previas donde apuntó a la necesidad de avanzar hacia un “autogobierno”.

Durante su vocería de este lunes, el secretario de Estado fue categórico en señalar que para el Ejecutivo existió una conducta impropia por parte de la diplomática. “Es evidente que aquí hubo una falta”, afirmó.

Elizalde recalcó que la situación fue abordada de inmediato por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Ya fue reprendida por la Cancillería y ella misma reconoció su error”, señaló, enfatizando que la embajadora retiró las publicaciones cuestionadas. Más temprano, se conoció además que en septiembre pasado Pakarati sostuvo en Radio New Zealand que “necesitamos trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno”, declaraciones que sumaron presión política al caso.

El ministro insistió en que el episodio está siendo tratado conforme a los procedimientos internos del servicio exterior. “Es evidente que aquí hubo una falta y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta y ella reconoció su error”, reiteró, subrayando también que existen protocolos claros para este tipo de situaciones.

Consultado sobre la posibilidad de que el canciller Alberto van Klaveren deba concurrir al Congreso para dar explicaciones, Elizalde sostuvo que el Gobierno no elude el control parlamentario. “Si los ministros de Estado somos citados a una comisión de cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional, existe la obligación de asistir”, afirmó. Añadió que “siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones a entregar la información que requieran los parlamentarios”.

Finalmente, el ministro marcó que La Moneda considera el caso encauzado institucionalmente, evitando pronunciarse sobre una eventual destitución de la embajadora. “Es importante precisar que la embajadora fue reprendida, ella misma reconoció su error, retiró estas publicaciones de redes sociales, y la propia Cancillería tiene una serie de protocolos internos para estos casos”, concluyó.