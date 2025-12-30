Arica recibe el Año Nuevo con pirotecnia y tres escenarios con artistas

A pesar de las voces de padres de niños neurodivergentes y de organizaciones animalistas que habían logrado frenar estos espectáculos con fuegos artificiales desde 2021, la Municipalidad de Arica decidió, por segundo año consecutivo, reponer la pirotecnia para recibir el Año Nuevo.

De esta manera, mañana en la noche el municipio ofrecerá fuegos artificiales «inclusivos, sustentables y de bajo impacto sonoro», según reza la promesa del evento que se realizará mañana para recibir el 2026. El espectáculo no revivirá el tradicional lanzamiento desde la cima del Morro por la inestabilidad que presenta el peñón. En su reemplazo, serán habilitados tres puntos distintos: una balsa en la playa Chinchorro, otro en el sector antenas de Cerro Chuño y también desde el cerro a la altura de Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.

Asimismo, el evento tiene considerados tres escenarios: en el Parque Vicuña Mackenna, otro en el sector del polideportivo Las Machas, y en el Parque Punta Norte (entre Diaguitas y Los Andes). En estos eventos simultáneos participarán los grupos Sin Apuro, Fabián Núñez, Orfeón Municipal, Grupo Hechizo, Efecto 13, Chepo AC, Rumba XV, Dúo Mía, Grupo D’ceos, Laura Núñez, Orquesta Huracanes, Alisson Peich y Así D’ Ron.

En cuanto a la inquietud por los impactos de los fuegos artificiales en el humedal del río Lluta, el municipio precisó que la balsa que se instalará en el mar, «se encuentra fuera del área protegida del humedal. Los cartuchos son biodegradables, misma tecnología que en Viña y Valparaíso».

Sobre el costo que tendrá el show pirotécnico, el municipio adjudicó el 15 de diciembre la licitación a la empresa «Cienfuegos Chile SpA», por $ 33.967.753.

La programación fue presentada por el alcalde Orlando Vargas Pizarro y la recién nombrada directora de Turismo Municipal, Alicia Muñoz, junto al director regional de Servicio Nacional de Turismo, Alberto Duarte, el presidente de la Cámara de Turismo de Arica, Miguel Maldonado, y el empresario hotelero Jorge Aragón. La idea es fortalecer la oferta local y posicionar a Arica como un destino turístico estratégico para iniciar el 2026.