Datavoz: José Antonio Kast suma atributo de “moderación” pero mantiene percepciones de “extremismo”

El Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz, correspondiente a diciembre de 2025, muestra que el Presidente electo José Antonio Kast lidera simultáneamente las menciones de liderazgo político positivo y negativo, con un 35% y un 34% respectivamente. Entre los atributos positivos que la ciudadanía le asigna, destaca por primera vez con fuerza “moderación y sensatez”, rasgo que no había aparecido en mediciones anteriores.

De acuerdo con el estudio, este atributo se suma a otros que han sido persistentes en la evaluación ciudadana de Kast, como “valentía y firmeza”, “compromiso y convicción” y “liderazgo y carisma”. No obstante, en paralelo, se mantienen atributos negativos asociados a su figura, entre ellos “mentira y falsedad”, “fanatismo y extremismo”, “intransigencia e intolerancia” y “violencia y discriminación”.

Para Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, la aparición del atributo de moderación responde a un cambio percibido por la ciudadanía tras la elección presidencial.

“Lo relevante de esta medición es que la ciudadanía comienza a asignarle a José Antonio Kast el atributo de ‘moderación y sensatez’. Esto indica que las personas percibieron un cambio de tono posterior a la elección. No desaparecen los atributos negativos, pero sí se incorpora un rasgo que antes no estaba presente con esta intensidad”, explica.

Presidente Boric vuelve al Top 3 de menciones favorables

En el oficialismo, el Presidente Gabriel Boric concentra un 25,25% de menciones negativas, asociadas principalmente a los atributos de “mentira y falsedad” e “ineptitud e incompetencia”, lo que refleja una evaluación crítica de su gestión al cierre del ciclo de gobierno.

Sin embargo, el estudio también muestra un movimiento relevante en las menciones positivas. Tras varios meses fuera del podio, Boric vuelve a ubicarse por primera vez en el tercer lugar del Top Ten de liderazgo político positivo en diciembre de 2025. Este retorno sugiere una reactivación de evaluaciones favorables asociadas a atributos ya conocidos de su liderazgo, como la coherencia y la identificación con ciertos principios, más que a la emergencia de nuevos rasgos.

Al respecto, Valenzuela señala que este resultado debe leerse como una señal de vigencia simbólica más que como una mejora estructural en su evaluación.

“En el caso de Boric, lo que vemos es una reaparición entre los tres primeros lugares del ranking positivo, no necesariamente una transformación de su evaluación. Conviven menciones positivas y negativas muy altas, lo que confirma que sigue siendo un liderazgo central, pero profundamente polarizado”, señala.

Manouchehri y Cicardini: liderazgos emergentes

El Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz también identificó al diputado Daniel Manouchehri (PS) como el principal liderazgo emergente con evaluación positiva, seguido por su par socialista Daniela Cicardini y la timonel del partido Paulina Vodanovic.

El ranking refleja a figuras que destacan por su presencia transversal en distintos círculos de opinión, combinando liderazgos políticos tradicionales con actores que han ganado visibilidad reciente.

La lista también incluye nombres internacionales como Nayib Bukele y Donald Trump, lo que da cuenta de una conversación pública donde conviven referentes locales y globales en la percepción ciudadana de liderazgo positivo.

Las “estrellas”

En el ranking de “liderazgos estrella”, Datavoz ubica a José Antonio Kast en el primer lugar, seguido por el Presidente Gabriel Boric y la excandidata presidencial Jeannette Jara. Según el estudio, este segmento agrupa a los liderazgos más populares, es decir, aquellos que concentran menciones propias y además potencian la visibilidad de otros actores cuando aparecen asociados.

El Monitor de Liderazgos Políticos (MLP) de Datavoz se basa en menciones espontáneas, permitiendo identificar qué figuras están realmente presentes en la mente de las personas y qué atributos pesan en su evaluación. “La medición de diciembre refleja un escenario de transición, donde la ciudadanía comienza a reasignar atributos a los liderazgos entrantes, mientras revisa críticamente el desempeño de quienes dejan el poder”, recalca el sondeo.

