Integrantes del movimiento Ukamau cortan el tránsito en la Alameda: acusan incumplimiento del Minvu

Durante la mañana de este martes, integrantes del movimiento Ukamau realizaron una manifestación que interrumpió completamente el tránsito en la Alameda, generando una importante congestión vehicular en el centro de Santiago. La protesta comenzó bloqueando las pistas hacia el oriente, a la altura de Serrano, y posteriormente se extendió también hacia las pistas en dirección poniente, paralizando la principal arteria de la capital.

De acuerdo con la organización, la acción busca denunciar el incumplimiento de compromisos que —afirman— habría asumido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con cientos de familias que integran el movimiento.

La vocera de Ukamau, Victoria Herrera, señaló que “las familias que componen el movimiento están movilizadas por promesas incumplidas, principalmente porque la institucionalidad mediante la burocracia muchas veces retrasa los procesos para que las familias puedan tener su vivienda”.

Herrera explicó que uno de los puntos críticos corresponde al proyecto Maestranza 2:

“Tenemos un proyecto en concreto, Maestranza 2, que está construido y la verdad es que hoy se ve retrasado por el informe de mitigación de impacto vial. Un certificado que en los hechos ya fue emitido y solo necesitamos que sea ratificado y eso nos puede retrasar un mes aproximado. Eso para las familias es bastante significativo, considerando que en algún momento la promesa era habitar en noviembre de este año”.

A esto se suma la situación del proyecto Maestranza 3, donde —según la agrupación— los compromisos tampoco se han cumplido. “También tenemos Maestranza 3, que es un proyecto de vivienda que tiene una constructora asignada, que tenía el compromiso de postular a las familias hace más de un año. Eso no ha ocurrido, lo que implica que para las familias la lucha, que a veces se puede demorar 10 años, se pueda retrasar aún más”, indicó.

Asimismo, la vocera detalló retrasos en otro conjunto habitacional para Estación Central:

“Además, tenemos un proyecto de vivienda que está compuesto por 500 familias en Pajaritos (…) Serviu comprometió a hacer una propuesta al dueño, que hoy día no lo ha hecho a la fecha, y para las familias es importante avanzar al menos en tener un terreno concreto”.

Desde el movimiento enfatizan que las demoras prolongan una espera que ya es larga para quienes esperan su vivienda definitiva. “Los proyectos de vivienda se demoran años, para las familias es una larga espera y cuando tenemos una institucionalidad que no responde muchas veces por la burocracia, para las familias es una espera mucho más larga”, afirmó Herrera.

Ukamau sostiene que actualmente hay cerca de mil familias afectadas directamente por los retrasos. “Hoy día estamos hablando de mil familias que están a la espera de poder avanzar en sus distintos proyectos. Estamos hablando de un impacto mayor considerando que cada núcleo familiar está compuesto al menos por cuatro personas”, concluyó la vocera.