Balance policial de Año Nuevo: 54 homicidios, 12 muertos en accidentes y 20 mil detenidos

El Gobierno entregó este viernes el balance policial tras las celebraciones de fin de año, informando que durante la ejecución del Plan Navidad Segura, entre el 10 y el 31 de diciembre, se registraron 54 homicidios consumados a nivel nacional, cifra que representa una disminución preliminar del 39% en comparación con el mismo período del año anterior.

De ese total, 44 casos se encuentran en investigación por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que ya se han concretado 33 detenciones, 23 realizadas por la PDI y 10 por Carabineros. Según detallaron las autoridades, los homicidios frustrados también registraron una baja del 10%, junto con una disminución de 192 robos violentos respecto de 2024.

El ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, explicó que el plan consideró el despliegue de cerca de 2.000 carabineros, apoyados por 580 medios logísticos y servicios especiales durante las festividades. “Diciembre no fue una reacción. Lo que se generó por parte del Ministerio de Seguridad con las policías fue una planificación”, afirmó.

En materia de detenciones, Carabineros informó que durante el período del plan se detuvo a más de 20 mil personas, lo que representa un aumento del 9% en relación con el año anterior. De ese total, un 21% correspondía a personas con órdenes de detención vigentes. En paralelo, la PDI desarrolló 54 procedimientos, que dejaron 110 detenidos y la incautación de 455 kilos de droga.

En total, entre ambas policías se decomisaron 3.542 kilos de droga, además de 25 armas de fuego y 384 millones de pesos en investigaciones patrimoniales lideradas por la PDI.

Respecto del balance específico de Año Nuevo, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se registraron 149 siniestros de tránsito a nivel nacional, con un saldo de 12 personas fallecidas. En ese mismo período, 35 personas fueron detenidas por conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.

El director nacional (s) de Orden y Seguridad de Carabineros, Manuel Cifuentes, calificó la cifra como preocupante y señaló que “pese a todas las campañas y controles, aún persisten personas irresponsables que creen que pueden conducir bajo la influencia del alcohol”.

Finalmente, las autoridades destacaron que el refuerzo policial continuará durante el verano en el marco del Plan Verano Seguro, con énfasis en zonas turísticas, y reiteraron el llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía durante el período estival.