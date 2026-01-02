Couso y doctrina PC: mantener “dictadura del proletariado” entre sus principios es un “lastre”

El abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, cuestionó la vigencia doctrinaria del Partido Comunista, particularmente la mantención de la “dictadura del proletariado” en su declaración de principios, afirmando que esa definición entra en tensión directa con el escenario político que, a su juicio, marcará las próximas décadas.

“Es importante recordar que el gran eje que dividirá el mundo en los próximos diez, quince años es el eje de democracia-autoritarismo. Hay un problema bastante grave. Un partido se define partidario de una dictadura, una dictadura muy especial que se llama del proletariado. Pero es dictadura al fin, es partido único”, señaló en conversación con Al Pan Pan.

Couso subrayó que este debate no es teórico ni histórico, sino completamente actual. Recordó que Cuba aprobó una nueva Constitución en 2019 que consagra al Partido Comunista como la única fuerza política posible. “Cuando el año 2025 el Partido Comunista plantea esto, uno se pregunta cuál es el punto de llegada al cual le gustaría llegar al partido”, afirmó.

En ese sentido, planteó una serie de interrogantes directas a la dirigencia comunista: “Si tuviera un mundo ideal, si el Partido Comunista tuviera el gobierno y mayoría en el Congreso chileno, ¿qué le gustaría ser en el siglo XXI? ¿Qué significa ser marxista-leninista como principio orientador? ¿Cuáles serían los modelos comparados?”.

El constitucionalista enfatizó la relevancia del PC dentro del arco progresista, advirtiendo que su indefinición doctrinaria tiene efectos más amplios. “El Partido Comunista es relevante, y lo ha demostrado, en la política chilena. Es por lo menos un tercio de la izquierda chilena”, sostuvo.

Couso advirtió que el contexto internacional muestra una creciente disposición ciudadana a sacrificar libertades democráticas a cambio de resultados concretos. “El gran peligro que está viviendo el mundo es la devaluación de la legitimidad de la propia democracia. La gente quiere ver resultados, está dispuesta a sacrificar libertades por resultados”, afirmó, poniendo como ejemplo El Salvador: “Estuvieron dispuestos a sacrificar todas las libertades públicas por terminar con la delincuencia. Y también sacrificaron la democracia”.

En ese marco, cuestionó la coherencia entre la crítica al autoritarismo de derecha y la mantención de una doctrina de partido único. “En ese contexto es muy importante que haya claridad respecto de cuánto valoramos este sistema donde la oposición es legítima, donde la alternancia en el poder es legítima”, señaló.

El abogado fue particularmente enfático al comparar modelos. “Fraternalmente le preguntaría a las personas que hoy día dirigen el Partido Comunista: ¿cuál es su punto de llegada? ¿Qué sentido tiene adscribir a una doctrina donde el Partido Único es la solución? ¿En qué se diferencia eso de Bukele finalmente?”, cuestionó.

Finalmente, Couso planteó que el PC enfrenta una definición estratégica de fondo, comparable a la que tomó el Partido Comunista Italiano en los años 70. “¿Está dispuesto el Partido Comunista chileno a ser el equivalente funcional de lo que hizo Enrico Berlinguer en Italia y salir para siempre de eso, o no? Esa para mí es la pregunta central”, concluyó, advirtiendo que mientras no se resuelva, “va a ser un lastre para el conjunto de la izquierda chilena en los próximos años”.