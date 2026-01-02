Denuncia ante Fiscalía y peticiones de renuncia contra ministra Aguilera por operación de su madre

La controversia por la cirugía de cadera realizada de manera acelerada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital el Salvador, escaló luego de los nuevos antecedentes que apuntan a la muerte de un paciente que fue postergado en este caso. Por lo mismo, parlamentarios de oposición solicitan la renuncia de la ministra, mientras que otros aumentan la presión y anuncian la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen eventuales irregularidades en el procedimiento.

La acción judicial fue anunciada por el diputado Andrés Celis (RN), quien manifestó que “se necesita certeza de lo que realmente sucedió y, por lo mismo, presentaré una denuncia en la Fiscalía Oriente contra la ministra Aguilera por tráfico de influencias”.

Mientras que el jefe de bancada del Partido Republicano, diputado Juan Irarrázaval, expresó que “lo que es peor, otros 11 pacientes -al parecer-, en la misma condición debieron dar su lugar a la progenitora, lo que no nos parece correcto, ni digno de una secretaria de Estado que debe servir y no servirse de los recursos del Estado. Es por eso que solicitamos al presidente que pida la renuncia a la ministra”.

Además, desde la UDI anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República para recopilar nuevos antecedentes respecto a la gestión administrativa que permitió priorizar a la madre de la ministra para su operación.

Hasta ahora, la ministra Aguilera no ha entregado una declaración pública específica sobre los antecedentes.