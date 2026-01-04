Miembro de la “familia militar” y fotógrafo de Lavín: las claves de Cristián Valenzuela

“Rasputín” del Presidente electo: El texto señala que Gloria Naveillán lo calificó como el “Rasputín” del Presidente electo, y lo describe como una figura influyente en el entorno de José Antonio Kast.

Inicio en la campaña de Lavín: Su primer trabajo político fue sacarle fotografías polaroid a Joaquín Lavín en la campaña presidencial de 2005, tras ser reclutado por Marco Antonio González (Fundación Jaime Guzmán).

Paso por la Fundación Jaime Guzmán: Luego de la campaña de 2005, se consolidó en la Fundación Jaime Guzmán, donde ascendió a investigador del área legislativa.

Vínculo con Kast en el Congreso: En el período 2007-2009 estrechó lazos con el entonces diputado José Antonio Kast y se le atribuye un rol clave como asesor legislativo en la acusación constitucional contra Yasna Provoste.

Quiebre con el mundo de Lavín: El artículo afirma que, tras esa acusación, Valenzuela terminó distanciándose de Lavín y de su entorno, en medio de controversias internas en la Fundación Jaime Guzmán.

Origen y entorno de “familia militar”: Se indica que estudió en el colegio Alcázar de Las Condes (con vínculos con FF.AA. y de Orden) y que su padre fue el excoronel Carlos Milciades Valenzuela Contreras, quien ingresó al Ejército en 1968.

Escuela de las Américas: El reportaje consigna que su padre se incorporó a la Escuela de las Américas en 1970, y entrega fechas y antecedentes sobre ese paso según un registro citado en la nota.