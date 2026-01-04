Miembro de la “familia militar” y fotógrafo de Lavín: las claves de Cristián Valenzuela
Calificado por Gloria Naveillán como el “Rasputín” del Presidente electo, Valenzuela es hijo de un militar entrenado en la Escuela de las Américas. Inició su carrera en la campaña de Joaquín Lavín, luego se consolidó en la Fundación Jaime Guzmán y estrechó lazos con J. A. Kast en el Congreso.
“Rasputín” del Presidente electo: El texto señala que Gloria Naveillán lo calificó como el “Rasputín” del Presidente electo, y lo describe como una figura influyente en el entorno de José Antonio Kast.
Inicio en la campaña de Lavín: Su primer trabajo político fue sacarle fotografías polaroid a Joaquín Lavín en la campaña presidencial de 2005, tras ser reclutado por Marco Antonio González (Fundación Jaime Guzmán).
Paso por la Fundación Jaime Guzmán: Luego de la campaña de 2005, se consolidó en la Fundación Jaime Guzmán, donde ascendió a investigador del área legislativa.
Vínculo con Kast en el Congreso: En el período 2007-2009 estrechó lazos con el entonces diputado José Antonio Kast y se le atribuye un rol clave como asesor legislativo en la acusación constitucional contra Yasna Provoste.
Quiebre con el mundo de Lavín: El artículo afirma que, tras esa acusación, Valenzuela terminó distanciándose de Lavín y de su entorno, en medio de controversias internas en la Fundación Jaime Guzmán.
Origen y entorno de “familia militar”: Se indica que estudió en el colegio Alcázar de Las Condes (con vínculos con FF.AA. y de Orden) y que su padre fue el excoronel Carlos Milciades Valenzuela Contreras, quien ingresó al Ejército en 1968.
Escuela de las Américas: El reportaje consigna que su padre se incorporó a la Escuela de las Américas en 1970, y entrega fechas y antecedentes sobre ese paso según un registro citado en la nota.
Asesoría al Ejército en 2020: Tras la controversia por la columna “Parásitos”, el artículo señala que se revelaron trabajos suyos en la administración pública, incluyendo una asesoría a la Academia de Guerra del Ejército en 2020 por $1.300.000.