Hito portuario en Punta Arenas: crucero de 285 metros estrena nueva capacidad del Muelle Prat

Este sábado, Punta Arenas marcó un hito histórico en su puerto con la primera recalada directa a muelle de un crucero de gran escala, el Oosterdam de la naviera Holland America Line, en el Muelle Arturo Prat. La operación forma parte del proceso de validación operativa de la nueva infraestructura portuaria, que permite atender naves de hasta 300 metros de eslora, un salto respecto al límite anterior de 258 metros.

La nave llegó con aproximadamente 1.900 pasajeros y 760 tripulantes, quienes desarrollarán actividades turísticas en la ciudad y la región, lo que —según destacan desde la Empresa Portuaria Austral— genera un impulso directo al comercio, transporte, gastronomía, operadores turísticos y empleo local. Punta Arenas concentra actualmente la mayor parte de las recaladas de cruceros en Chile, consolidándose como el principal puerto de cruceros del país y puerta de entrada a la Antártica.

La operación del Oosterdam se enmarca en la finalización de la Etapa II del proyecto de mejoramiento y ampliación del Muelle Prat, ejecutado por EPAustral con una inversión cercana a 10 millones de dólares. La obra incluye un nuevo Dolphin de amarre (Dolphin 3), un poste de amarre, defensas y bitas de 100 toneladas, elevando la eslora máxima del frente sur de 258 a 300 metros.

Desde la empresa estatal explican que esto permite el atraque directo de cruceros de gran escala, reduciendo la vulnerabilidad de las operaciones frente a condiciones climáticas adversas y ampliando el impacto económico del turismo de cruceros, actividad que definen como clave para la cadena de valor regional.

Hasta ahora, los cruceros de entre 258 y 300 metros debían operar “a la gira”, desembarcando pasajeros mediante embarcaciones menores. Esta modalidad condicionada al clima limitaba la experiencia de los pasajeros, especialmente adultos mayores, y disminuía el efecto económico de las recaladas. Con la nueva infraestructura, sostienen desde EPAustral, la atención es más segura, eficiente y directa, consolidando a Punta Arenas como hub de cruceros y puerta de entrada a la Antártica.

Según datos de EPAustral, la temporada 2024-2026 registró 175 viajes de cruceros en la región, con un total de 77.691 pasajeros. Para esta temporada se espera la llegada de 163 cruceros, de los cuales 111 recalando en Punta Arenas.

El próximo paso es la Etapa III del proyecto, cuya licitación está prevista para el segundo semestre de 2026. Esta fase contempla la continuidad de la losa y la construcción de un nuevo Dolphin, lo que permitirá un frente de atraque continuo de 510 metros y aumentará la capacidad tanto del sitio norte como sur del puerto.

Con este atraque, Punta Arenas valida operativamente la capacidad de su infraestructura para atender cruceros de gran escala, reforzando su posición estratégica en el turismo, el comercio y la conectividad hacia la Antártica.