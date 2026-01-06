Xabier Coscojuela, periodista venezolano: Trump pone a Delcy Rodríguez como “si fuera su empleada”

El periodista venezolano Xabier Coscojuela, exdirector del diario TalCual, analizó el nuevo escenario político en Venezuela tras la juramentación de Delcy Rodríguez como jefa de Estado interina, luego de la operación militar de Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Coscojuela sostuvo que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, al afirmar que está “a cargo” de la situación en Venezuela, transmiten la idea de una subordinación política. “Esa es la impresión que da”, afirmó, agregando que Trump “la está poniendo como si fuera su empleada”, en referencia a Rodríguez, aunque advirtió que “habrá que ver los acontecimientos” y cómo actúa la mandataria interina.

El periodista explicó que la designación de Rodríguez no fue casual. Recordó que durante años se habló de un núcleo de poder integrado por Maduro, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, y que “en esa ecuación no entraba muchas veces Delcy”. Sin embargo, subrayó que ahora “la que está al mando es Delcy”, convirtiéndose además en “la primera mujer que ejerce la presidencia en Venezuela, aunque no haya sido elegida”.

Coscojuela apuntó a que el diseño institucional evita, deliberadamente, una salida electoral. “No declaran la ausencia absoluta de Maduro, sino la ausencia temporal, y entonces no los obligan a hacer elecciones”, sostuvo, añadiendo que Trump “dice que no se puede hacer elecciones”. En ese escenario, planteó que “¿quién va a mantener el poder? Bueno, evidentemente, es Rodríguez”.

Respecto de las exigencias de Washington, señaló que el eje central está puesto en la estabilidad y la economía. A su juicio, si el gobierno interino busca consolidarse, “una de las maneras que tienen de hacerlo es abrirse a la inversión extranjera en petróleo”. Añadió que, de ser necesario, el oficialismo podría modificar la legislación, dado que “tiene la Asamblea Nacional totalmente en sus manos” y cuenta con las mayorías requeridas.

Coscojuela sostuvo que la crisis económica sigue siendo el factor determinante. Recordó que “el año pasado la inflación en Venezuela estuvo por encima del 500%”, que “el bolívar es una moneda que no tiene valor” y que “la moneda que ya circula en Venezuela hace varios años es el dólar de Estados Unidos”. En ese contexto, afirmó que “la palanca más fácil que tiene el gobierno (…) es aumentar la producción de petróleo”, señalando que incluso un incremento del 50% podría generar ingresos relevantes para la estabilidad del poder.

Finalmente, el periodista advirtió sobre la ausencia de presión interna. Señaló que la oposición se encontraba “aletargada” y que no convocaba movilizaciones, lo que deja como principal factor de presión a Estados Unidos. “Si la única presión que tiene el gobierno de Delcy Rodríguez es la de Trump, pues la democracia en Venezuela no está garantizada para nada”, afirmó, rematando que “para mí Trump de demócrata tiene muy poco”.



