Exembajador Gazmuri: para Trump, el “madurismo” es el mejor aliado para administrar el petróleo

El exembajador de Chile en Venezuela y exsenador del Partido Socialista, Jaime Gazmuri, afirmó que la administración del presidente Donald Trump tomó la decisión de sostener al régimen chavista en el poder por razones prácticas vinculadas al petróleo y al control territorial.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Gazmuri fue categórico: “La administración de Trump ha resuelto que el sistema de gobierno que mejor sirve a esos propósitos —el petróleo— es que gobierne el madurismo”.

A su juicio, la salida de Nicolás Maduro no implicó un cambio real en el poder. “Cambió Maduro, pero no cambió el sistema. Hoy día sigue gobernando el mismo equipo que gobernaba con Maduro”, sostuvo.

El exembajador explicó que esta definición tiene una lógica instrumental. “Si tú no buscas la democracia, sino que el petróleo, necesitas que funcione normalmente”, señaló, agregando que Estados Unidos privilegió la continuidad institucional del chavismo por sobre cualquier transición política.

En esa línea, Gazmuri cuestionó la viabilidad de una eventual llegada de la oposición al poder. “La oposición hoy día no tendría ninguna condición de gobernar el país”, afirmó. “Si se instala González mañana en Miraflores con María Corina, no tiene cómo gobernarse: no tendría control de la policía, no tendría control de PDVSA, no tendría control de la administración, no tendría ningún instrumento de poder”.

Respecto de los argumentos utilizados por Washington para justificar su intervención, el exembajador fue especialmente crítico. “El argumento de la droga es tan falso como las armas de destrucción masiva de Irak”, aseguró. En ese sentido, afirmó de manera tajante: “Venezuela no produce ni elabora cocaína”.

Gazmuri añadió que resulta contradictorio sostener ese discurso cuando “los mismos que supuestamente serían los narcoterroristas (…) están al mando”, mencionando entre ellos a Diosdado Cabello. “Entonces se cae completamente ese argumento”, enfatizó.

Si bien descartó que Venezuela sea un eje del narcotráfico, reconoció la existencia de corrupción estructural. “Hay una nueva burguesía, o los enchufados, que dicen que eso es un nuevo empresariado”, explicó, señalando que está compuesta por sectores exmilitares y familiares del poder, y que “hay mucha corrupción”.

Según el exembajador, el principal negocio ilícito no está en la droga, sino en la minería. “Hay algún tráfico ilícito, pero no de droga, sino que de oro”, sostuvo, destacando que Venezuela posee grandes reservas minerales. En ese marco, calificó como “completamente falso” el argumento de que el país represente una amenaza para la salud de los estadounidenses a través del narcotráfico.

Para Gazmuri, la conclusión es clara: la permanencia del madurismo no es un accidente, sino una decisión funcional a los intereses estratégicos de Washington en Venezuela.



