Paulina Astroza y el “hemisferio” de Trump: “Volvemos a ser el patio trasero de EEUU”

La doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, analizó los alcances de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre el continente americano y su impacto en América Latina.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Astroza señaló que esa frase “viene a reflejar” la lógica contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por la administración Trump en diciembre. “Ahí se dice claramente que el presidente Trump no va a permitir que nuestra seguridad se vea amenazada”, afirmó, llamando a leer el documento completo para entender el marco en el que se inscriben estas acciones.

La académica sostuvo que Trump ha sido explícito en su forma de plantear esta política. “Si hay algo que no le podemos reclamar a Trump es que no sea sincero en lo que dice”, señaló, agregando que, aunque sus asesores “traten de darle un cierto manto de legitimidad a estas intervenciones”, finalmente “Donald Trump dice lo que piensa y echa abajo todo el relato”.

En ese contexto, Astroza cuestionó que genere sorpresa la intervención de Estados Unidos en Venezuela. “¿Alguien se sorprende hoy día que la intervención que hizo en Venezuela era por los recursos, por el petróleo?”, planteó, advirtiendo que esta lógica implica que “volvemos a ser el patio trasero de los Estados Unidos”, como ocurrió históricamente tras el corolario a la Doctrina Monroe impulsado por Theodore Roosevelt.

Consultada por las interpretaciones que hablan de neocolonialismo o de una pérdida de hegemonía estadounidense, sostuvo que “las dos interpretaciones no son excluyentes”. A su juicio, China “viene subiendo” como rival estratégico, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, el manejo de datos y la innovación tecnológica, mientras Estados Unidos fue dejando espacios en regiones como América Latina y el Caribe.

“Estados Unidos sigue siendo potencia, obvio, pero los chinos van subiendo”, afirmó, señalando que la respuesta de Trump apunta a revertir ese escenario. “La visión de Trump es que China no le puede ganar el espacio a Estados Unidos en el mundo, que tiene que volver a ser el ente hegemónico”, concluyó, identificando al gigante asiático como “el principal rival”.