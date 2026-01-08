Boric sobre Encuesta Casen 2024: “Durante nuestro período de gobierno la pobreza ha disminuido”

Aunque la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024 aún no ha sido publicada, elPresidente Gabriel Boric, adelantó que los resultados serían positivos. “Da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones”, dijo desde la Región de Valparaíso.

“Hoy le tenemos una buena noticia a Chile. Durante las próximas horas, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, presentará públicamente los resultados de la encuesta Casen 2024, que da cuenta de la disminución de la pobreza en nuestro país en todas sus dimensiones”, fueron las palabras con las que Boric inauguró su visita en la Región de Valparaíso.

Los resultados de la medición realizada por el Ministerio de Desarrollo Social serán revelados en las próximas horas de manera oficial. Tras la postergación de la presentación para integrar las recomendaciones que indicó la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza.

El Jefe de Estado destacó los nuevos parámetros que incluyen una actualización de la canasta básica y nuevos parámetros como la conectividad y cuidados. “Con una nueva metodología que es más exigente, que fue trabajada durante mucho tiempo por un panel de expertos independiente y que eleva los estándares con los que el Estado mide la realidad social del país”, dijo.

Sobre los nuevos resultados, anticipó que los datos son favorables para el país. Destacando la administración del gobierno por disminuir las condiciones de desigualdad, y las dificultades que enfrentan las familias.

“En nuestro gobierno nos tocó la Encuesta Casen de 2022 y hoy día la 2024, y podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile. Gobernar con responsabilidad es medir bien, actuar con seriedad y hacerse cargo de los problemas con datos, con trabajo, con compromiso, con las autoridades en terreno permanentemente. Ese es el camino que estamos siguiendo”, señaló.

Según el mandatario, estos logros “son fruto de gestión y de decisiones que pusieron a las personas en el centro, de políticas públicas que protegieron a las familias en momentos económicos difíciles y que hoy permiten volver a avanzar. También son producto de la labor de largo plazo del Estado y muestran la importancia de lo público para mejorar la vida de las personas”.

Concluyó haciendo un guiño a la próxima administración. “Es una política de Estado que debe mantenerse independiente de los gobiernos de turno”, agregó.