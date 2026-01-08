Hermann González y viento de cola de Kast: iniciará en “condiciones macroeconómicas muy positivas”

El economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC) y socio de Valtin Consulting, Hermann González, afirmó que el próximo gobierno de José Antonio Kast comenzará su mandato en un contexto macroeconómico particularmente favorable.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, González coincidió con el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, quien señaló que “cuesta recordar un gobierno que se inicie con mejores condiciones macroeconómicas internas”. Al respecto, el economista fue enfático: “Coincido totalmente. El país tiene hoy día condiciones macroeconómicas muy positivas”.

González explicó que, desde el punto de vista internacional, Chile se ve beneficiado por un precio del cobre “cerca de los 6 dólares la libra”, así como por valores del petróleo “entre 50 y 60 dólares el barril”, lo que resulta especialmente favorable para una economía importadora neta de energía. A nivel interno, subrayó que el país logró corregir los desequilibrios acumulados tras la pandemia. “Hoy día esa situación macroeconómica está estabilizada”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la inflación cerró 2025 en 3,5% y que “es probable que en los primeros meses de 2026 la inflación baje del 3% incluso”, lo que permitiría al Banco Central continuar con la reducción de tasas de interés. “Tenemos una economía macroeconómicamente sana, que está creciendo y que tiene un precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, en niveles extraordinariamente altos”, sostuvo.

El economista agregó que la inversión “se está recuperando de manera muy significativa”, reforzando la idea de un escenario inicial favorable para la próxima administración. No obstante, introdujo un matiz relevante al advertir que persisten problemas estructurales. “El desempleo sigue siendo muy alto, en 8,4%, con más de 850 mil personas sin trabajo y 2,5 millones en la informalidad”, señaló.

Asimismo, González planteó que el desafío de fondo va más allá de la coyuntura macroeconómica. “Desde el punto de vista técnico, es bien difícil sostener que Chile está en una situación de emergencia”, afirmó, aunque recalcó que existen “desafíos urgentes”. Entre ellos mencionó el mercado laboral y la necesidad de “recuperar o elevar la capacidad de crecimiento”, recordando que la economía chilena continúa expandiéndose en torno al 2% anual.

“Chile tiene el potencial para hacerlo mejor, tiene la capacidad para crecer más que eso”, concluyó, subrayando que ese debiera ser uno de los ejes prioritarios del próximo ciclo económico.