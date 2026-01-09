Colonia Dignidad: realizarán seminario ante desafíos por creación de sitio de memoria

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad organizó de tres días, que tendrá lugar tanto en Santiago como en El Maule, que tiene como objetivo contribuir al debate y concreción del futuro sitio de memoria. Lo anterior, dijo la organización por medio de un comunicado, “bajo el imperativo de que la construcción de éste se base en los principios de la justicia transicional, garantizando que la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos sea central”.

Asimismo, se indicó que lo que se busca es que “el espacio no sólo preserve la memoria sino que también contribuya activamente a la verdad, la justicia y reparación, posibilitando que en el sitio de memoria se puedan conocer y reflexionar sobre las múltiples violencias y violaciones a los derechos humanos cometidas.Actualmente, la decisión del gobierno chileno de expropiar una parte del predio para establecer formalmente un sitio de memoria, reconociendo el trabajo realizado por organizaciones de derechos humanos, se ha visto obstruido por lo que el proceso tiene un grave retraso”.

El Seminario Internacional “Memoria, archivos y proyecciones para el futuro. Debates y desafíos en torno a Colonia Dignidad” comenzará la mañana del jueves 15 en el Archivo Nacional (Santiago) con el panel “Desafíos y oportunidades para el desarrollo del sitio de memoria Colonia Dignidad”, en el que participarán Verónica Torras, de Memoria Abierta y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños; Pietro Sferrazza, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y Lelia Pérez, de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

Al mediodía se llevará a cabo el panel “Avances del derecho a la verdad y el rol de los archivos en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colonia Dignidad”. Participarán Tamara Lagos, de la Mesa Archivos, del Plan Nacional de Búsqueda; Valentina Rojas, Coordinadora Archivo Nacional de la Memoria del Archivo Nacional, y Magdalena Garcés, Coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia y DDHH.

El viernes 16 se realizará en el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule (Talca), el conversatorio “El movimiento de derechos humanos frente al nuevo escenario político en Chile”, en el que participarán el diputado Roberto Celedón, la periodista Alejandra Valle, y Verónica Torras, de Memoria Abierta y RESLAC.

Por último, el sábado 17, se hará una visita guiada en el Sitio de Memoria Colonia Dignidad.

Actualmente, Colonia Dignidad es un lugar de interés para el esclarecimiento de las violaciones de lesa humanidad y la búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos en Chile. Como ha informado El Mostrador, en los últimos años la ministra en visita Paola Plaza, junto a un equipo especial de la PDI, ha realizado una serie de investigaciones en el enclave de la secta que era liderada por Paul Schafer, lo que ha permitido descubrir una serie de búnkeres de los cuales no se tenía conocimiento, así como ubicar -después de 50 años- el lugar donde se emplazaba el cuartel que la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ocupaba al interior De la Villa, ubicada en el sector de Cacillo, a 30 kilómetros de Parral, donde se interrogaba, torturaba, ejecutaba y se hacía desaparecer a prisioneros políticos de todo el país.

Al respecto, la Asociación Colonia Dignidad indicó que “a pesar de que los crímenes cometidos allí se han conocido por la ciudadanía durante la última década, la verdad plena y la justicia integral siguen siendo metas esquivas. La construcción de un sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad se enfrenta a una compleja red de verdades y experiencias que trascienden una única narrativa. Este espacio debe honrar la memoria de diversos grupos de víctimas, cuyas historias entrelazadas muestran una historia multifacética de horror y resistencia”, agregando que “en las postrimerías del actual gobierno es urgente que se cumpla con lo anunciado en julio de 2025 y así concretar el sitio de memoria exColonia Dignidad”.

Más informaciones acerca de las actividades se pueden solicitar en este correo electrónico.