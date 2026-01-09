Fundaciones de izquierda convocan a “Convergencia Progresista”, encuentro de reflexión política

La Fundación Socialdemócrata, Fundación por la Democracia y Fundación Movimiento para la Igualdad de Oportunidades convocaron para este sábado al encuentro de reflexión política “Convergencia Progresista”. Citando la derrota en el arco amplio de la izquierda tras las elecciones presidenciales, los organizadores aseguran que el escenario político actual “interpela de manera directa a quienes nos sentimos identificados con los principios de la socialdemocracia, el progresismo y el liberalismo”.

“El estallido social, el fallido proceso constitucional y el reciente fracaso de la campaña presidencial produjeron una dislocación profunda en el campo político de la centro-izquierda. Ese quiebre no solo fue electoral, sino también cultural, programático y relacional. Hoy se hace necesario recomponer el tejido social y político de un sector que ha sido crucial para la estabilidad democrática, la modernización institucional y el progreso social de Chile durante los últimos treinta años”, arengan en la invitación.

En palabras de los organizadores, la instancia apunta a ser “un reencuentro: con valores, ideas y prácticas que, en distintos momentos de nuestra historia reciente, permitieron combinar crecimiento económico, libertad individual y una distribución más justa de la riqueza basada en solidaridad”.

El evento se realizará este sábado 10 de enero entre las 9:30 y 10:30, en Teatro Ictus (Merced 349, Santiago), y expondrán Rafael Gumucio, Javiera Arce, Nicole Saez, Marco Moreno, Roberto Neira, Daniel Grimaldi y Patricio Fernández. Modera Jaime Coloma.