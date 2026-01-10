En un video de 11 segundos, el presidente y senador electo del Partido Republicano, Arturo Squella, fue tajante al afirmar que las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra Donald Trump han terminado por aniquilar las aspiraciones de Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

La tensión entre los republicanos y el Mandatario aumentó luego de que Boric utilizara sus redes sociales para lanzar un dardo directo contra la administración de Washington. Y se agudizó tras Icare donde el Presidente electo, J.A.Kast lanzó críticas a la gestión del gobierno y a la ley de presupuesto, que respondió el ministro del Interior, en la noche de ayer reprochando su tono de “estadista”.

Tras la operación militar del 3 de enero en la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro por cargos de narcoterrorismo, Boric no solo condenó la acción, sino que advirtió que “mañana podría ser cualquier otro”. Y el jueves un tono aún más severo, el Presidente apuntó que aquellos líderes que se muestran “serviles” ante Trump “solo se humillan”, acusando al republicano de vulnerar permanentemente el Derecho Internacional y la dignidad humana.

Ahora vino el turno de Squella, que envió sus palabras en un video con una sonrisa en el rostro y cierta mordacidad, para quien la factura política de este arrebato retórico la pagará la exmandataria Michelle Bachelet.

“No hay que ser experto en materias internacionales para darse cuenta que el Presidente Boric con sus declaraciones terminó por sepultar cualquier alternativa” de Bachelet para dirigir el organismo multilateral, sostuvo el líder republicano.

La lógica de Squella se basa el derecho a veto. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, Estados Unidos posee la facultad de bloquear unilateralmente cualquier candidatura a la secretaría general. Con un voto en contra de la Casa Blanca, cualquier nombre, por más trayectoria que posea, queda fuera de carrera automáticamente.

Según la lectura del Partido Republicano, Boric ha disparado contra el único actor que tiene la llave para que una chilena lidere la ONU, transformando una crítica ideológica en un obstáculo estratégico insalvable para el progresismo nacional en el escenario internacional.