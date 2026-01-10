Encuentro Nacional de Vinculación Social revela consensos que marcan idea de desarrollo en Chile

En el Parque Juan López, de Antofagasta se celebró este sábado la séptima edición del Encuentro Nacional de Vinculación Social, ENVIS, organizado por Balloon Latam y la corporación 3xi, en el que participaron autoridades, gremios empresariales, representantes de la minería, del mundo académico, empresarios y emprendedores, dirigentes sociales y ambientales, quienes se reunieron en mesas de diálogo, de pares improbables, en torno a una pregunta esencial: ¿qué desarrollo queremos para Chile?

La región de Antofagasta es una de las principales productoras de riqueza del país y un pilar estratégico de la minería chilena. Sin embargo, esa condición convive con profundas carencias sociales, brechas territoriales y una persistente sensación de distancia entre lo que la región entrega y lo que recibe. Esa tensión fue el punto de partida del ENVIS 2026, realizado en la región bajo la pregunta “El desarrollo: ¿futuro esplendor?”.

“Es realmente histórico lo que hemos vivido estos días, en que se han congregado más de 1.500 personas, de todas las regiones del país, en una instancia de diálogo sobre algo tan importante como es qué entendemos por desarrollo, abriendo un paraguas de construcción de capital social”, señaló Sebastián Salinas, presidente ejecutivo de Balloon Latam.

En el encuentro, los participantes coincidieron en que no es posible pensar el futuro del país sin poner en el centro la escucha, el diálogo y la colaboración entre diversos actores.

El ENVIS se ha consolidado como un espacio único de encuentro y conversación honesta, orientado a abrir preguntas más que a ofrecer respuestas cerradas. “Escuchar y reconocer tensiones es relevante para construir confianzas, y para eso es esencial encontrarnos justamente con quienes piensan diferentes y vienen desde sectores que compiten o derechamente no existe comunicación alguna o está rota. Los desafíos del país solo pueden abordarse desde miradas compartidas y compromisos sostenidos en el tiempo”, señaló Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi.

Las reflexiones, tanto del seminario “Voces por el Desarrollo” (que abrió ayer las actividades del ENVIS 2026) como de las mesas de diálogo, pusieron en el centro el bienestar, la equidad y la calidad de vida. Las y los participantes plantearon desafíos concretos para avanzar como fortalecer la confianza entre distintos grupos, sostener acuerdos más allá de los ciclos políticos, descentralizar decisiones y recursos, y compatibilizar crecimiento con conservación ambiental, dignidad y sentido. En esa diversidad de miradas, emergió una pregunta compartida: cómo construir un “nosotros” capaz de impulsar transformaciones sostenibles y de largo plazo, sin dejar a nadie atrás.

Uno de los aprendizajes de este ENVIS, indicaron algunos asistentes, es que la conversación sobre desarrollo debe incluir a todos y debe ser un sueño del país entero del que todos los actores se sientan parte, responsables y beneficiarios. Y esa nueva conversación está partiendo en Antofagasta, señalaron.

Con esta nueva edición, el ENVIS reafirma su vocación de ser un espacio de articulación y reflexión para pensar el desarrollo que Chile necesita: uno que mire el largo plazo, cuide los territorios y ponga a las personas en el centro.

Esta versión del Encuentro de Vinculación Social se desarrolla gracias a la colaboración de múltiples actores, entre ellos, la municipalidad de Antofagasta, el Gobierno Regional (GORE), Escondida | BHP, Antofagasta Minerals, CODELCO, un SQM, Colbún, Engie, Southbridge, Puerto Angamos, Aguas Antofagasta, Glencor El Sauce; instituciones académicas como el Instituto de Estudios Urbanos y territoriales y Estudios Aplicados de Antropología, ambos PUC y AIEP; gremios como la Asociación de Industriales de Antofagasta y la Asociación Industrial de Mejillones y Gremios por Chile; instituciones como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CORFO, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo; y además de organizaciones y fundaciones como Comunidad de Organizaciones Solidarias, Alianza Antofagasta, Fundación Chile, Fundación Encuentros Futuro, Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Teletón, Fundación Parque La Tapera, Instituto del Bienestar, Juventud Emprendedora, Servicio Jesuita Migrante, Budeo, Coherencia Organizacional, CoMov y TECHO.