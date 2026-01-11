En un intento por aclarar los rumores que circulan en los pasillos de La Moneda chica, el líder del Partido Nacional Libertario, diputado Johannes Kaiser, señaló categóricamente que no integrará el gabinete de José Antonio Kast. Sin segundas lecturas ni dejar puertas entreabiertas, Kaiser expresó que desea que su nombre sea borrado de la lista de posibles ministros para permitir que el equipo del presidente electo trabaje sin distracciones.

El diputado Johannes Kaiser en el programa Mesa Central de Canal 13 reveló que, tras sostener una reunión privada con José Antonio Kast, no se le presentó ninguna oferta formal para asumir una cartera ministerial.

“Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Entonces lo único que queda son especulaciones. (…) Sí, (Me reuní con el Presidente Electo). Y él no me planteó la oferta de ser ministro, y yo lo que creo que es correcto es terminar con las especulaciones”, señaló en la entrevista con el periodista Iván Valenzuela.

El parlamentario subrayó que no ha solicitado cargos y que la falta de una propuesta por parte de Kast indica que no es considerado una figura de interés para el gabinete en este momento.

Bajo esa lógica, definió la situación actual como un “mínimo común denominador” donde no existe compromiso mutuo para un cargo ejecutivo. Según Kaiser, si el interés por contar con él fuera genuino, la conversación ya habría tenido lugar hace tiempo; lo demás, dice, es ruido mediático que solo entorpece la labor del Ejecutivo.

Kaiser enfatizó que el Partido Nacional Libertario (PNL) aún no cuenta con una definición clara sobre su rol dentro de la nueva administración. Al no existir una oferta concreta para el partido, no ha sido posible someter ninguna propuesta a la aprobación de la directiva o del Consejo General. Por ahora, el Partido Nacional Libertario se sitúa “fuera del gobierno”.

“Yo le voy a decir las cosas mucho más sencillas a la prensa, a los periodistas, también Déjenme de lado (…) Yo no le he pedido nada, y él no me ha ofrecido nada, y en ese sentido supongo que el mínimo común denominador es nada. (…)”, dijo Kaiser.

Y agregó: “Otra cosa es si entra el Partido Nacional Libertario, y eso lo vamos a ver de la manera que es entonces la oferta que se nos haga al final. Hasta el momento nosotros no tenemos una definición respecto de cuál sería el rol que jugaría el Partido Nacional Libertario, y como no tengo una definición respecto del rol que jugaría el PNL, no puedo ir donde mi consejo general, no puedo ir donde mi directiva”, señaló en la entrevista.

Kaiser promete una postura de cooperación crítica: apoyarán lo que beneficie a la patria y denunciarán lo que se aleje de sus principios libertarios. La señal para la administración de Kast es clara: los votos de sus ocho diputados y su senadora no son un cheque en blanco, sino una herramienta de presión para una agenda de mano dura y recorte institucional.

En consecuencia, según manifestó el legislador, el PNL se posiciona actualmente como un partido “fuera del gobierno”, adoptando una postura de cooperación crítica: apoyarán las medidas alineadas con sus principios y criticarán aquello que consideran incorrecto.

Para Kaiser, la participación o el apoyo al gobierno está supeditado al cumplimiento de una “agenda de emergencia” enfocada en resolver las crisis de seguridad, economía y salud.