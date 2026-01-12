Convergencia progresista-socialdemócrata asume fracaso de proyectos “maximalistas y refundacionales”

Hoy se conocieron los contenidos de la jornada de reflexión de la Convergencia Progresista-Socialdemócrata, realizada el pasado 10 de enero en el Teatro Ictus, que reunió a más de 100 personas. La actividad fue organizada por fundaciones socialdemócratas, del PPD y del Movimiento por la Igualdad de Oportunidades, y tuvo como objetivo analizar la derrota de la izquierda en la última elección presidencial y explorar alternativas de convergencia para un proyecto renovado desde la centroizquierda.

Según el comunicado difundido por los organizadores, el encuentro asumió que la derrota del oficialismo y el triunfo del presidente electo José Antonio Kast abren un nuevo ciclo político que interpela directamente a la centroizquierda chilena. El diagnóstico planteado señala que el resultado no fue solo electoral, sino que reflejó errores, desconexiones y una pérdida de liderazgo del progresismo, aspectos que —se indicó— deben ser asumidos con autocrítica y responsabilidad.

“Se hace necesario en esta nueva etapa, plantear de manera honesta las diferencias entre las izquierdas”

Durante la jornada intervino Juan Eduardo Faúndez, quien sostuvo que la experiencia reciente confirmó el fracaso de los proyectos “maximalistas y refundacionales”, afirmando que estos erosionaron la confianza ciudadana y facilitaron el avance de una derecha conservadora. Dijo: “La experiencia reciente confirma que los proyectos maximalistas y refundacionales no solo fracasaron políticamente, sino que erosionaron la confianza ciudadana y facilitaron el avance de una derecha conservadora, se hace necesario en esta nueva etapa, plantear de manera honesta las diferencias entre las izquierdas, una ligada a miradas socialdemócratas y otra del PC y el FA, para volver a aspirar a construir mayorías”.

El comunicado también destacó que la participación de la centroizquierda en el gobierno saliente fue clave para restablecer la gobernabilidad tras la derrota en el proceso constitucional y para reorientar la acción política hacia el realismo institucional. A juicio de los organizadores, ese rol confirma que la centroizquierda sigue siendo una fuerza relevante para la estabilidad democrática, aunque enfrenta el desafío de reconstruir su unidad y su identidad política.

Por su parte, Víctor Barrueto, de la Fundación por la Democracia ligada al PPD, señaló que el proyecto socialdemócrata para el Chile actual requiere una renovación profunda, que incluso puede entenderse como una reinvención de la socialdemocracia clásica. “La verdad es que el contenido nuevo del proyecto socialdemócrata para el Chile de hoy supone una renovación, incluso yo diría una reinvención de la socialdemocracia clásica, que fue lejos la fuerza más progresista del siglo pasado”, señaló.

Finalmente, el documento plantea avanzar hacia una nueva convergencia “de centroizquierda, socialdemócrata y reformista”, orientada a constituir una alternativa clara, responsable y con vocación mayoritaria, centrada en el desarrollo económico, el bienestar social y la seguridad ciudadana. En ese contexto, se indicó que esta actividad correspondió al primer diálogo de una serie de encuentros y conversaciones que buscarán generar las condiciones para la conformación de una nueva fuerza política.