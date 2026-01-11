A 60 días del fin de su mandato, el próximo 11 de marzo de 2026, el Presidente Gabriel Boric entregó una serie de reflexiones sobre el panorama político, el ascenso de su sucesor en Palacio, José Antonio Kast, y lo que será su propia hoja de ruta tras abandonar La Moneda. Además, expresó que el miedo de la ciudadanía y la demanda de orden fueron parte de las causas de la derrota.

En un ejercicio de autocrítica y pragmatismo, el Jefe de Estado, en una entrevista al diario español El País, diseccionó las razones por las cuales su sector no logró retener el poder y cómo planea reconstruir el proyecto progresista desde las bases.

“Tenemos diferencias muy sustantivas respecto del modelo de sociedad con el que la derecha ganó. Nuestra ocupación tiene que ser volver a ser mayoritarios. No basta con sentirse bien uno mismo con las ideas que tiene, si no son mayoría en la sociedad”, sostuvo Boric.

Las causas de la derrota: el miedo y la demanda de orden

Para Boric, la victoria de la derecha no es un “derrumbe”, sino el resultado de un cambio en el clima emocional del país. El presidente identifica que la “esperanza se vio frustrada” tras los fallidos procesos constitucionales, lo que dio paso a un escepticismo ciudadano hacia la política como herramienta de transformación.

Según el mandatario, los ejes que definieron la derrota fueron: La incapacidad de encarnar el orden; movilización del miedo versus esperanza; y abandono del territorio

Boric admite que la izquierda no logró ser creíble en su propuesta de seguridad, señalando que “la izquierda sigue sin representar el deseo de orden”, el cual define como “certeza y estabilidad”.

Planteó que mientras que su campaña en 2021 se basó en la esperanza, la derecha logró movilizar con éxito el miedo a la delincuencia, la migración y la precariedad económica, problemas que Boric reconoce como “hechos reales”.

El presidente realiza una autocrítica hacia el Frente Amplio, señalando que, al entrar en la disputa institucional, se descuidó el trabajo comunitario y de base, un espacio que la derecha aprovechó con un despliegue persistente en todas las comunas.

“La izquierda que solo le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

También considera que es imposible que la nueva administración “le quite a la gente los derechos adquiridos después de mucho tiempo de lucha. La gente no lo permitirá. Las mujeres, la sociedad en general, no permitirían un retroceso en el aborto en las tres causales por ningún motivo, o la pensión garantizada universal”.

Boric tampoco quiere anticiparse sobre cómo debe ser la oposición a Kast, y dice sería irresponsable desde su lugar actual en Palacio.

Pero advierte: “Depende mucho del comportamiento del Gobierno, pero lo que sí tengo claro es que la oposición tiene que ser democrática, no puede ser solo de Twitter ni de camarillas políticas, sino que tiene que estar vinculada íntimamente con el territorio, con el pueblo”.

Y aboga por dedicarle tiempo: “No basta solamente una reflexión de café. La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”.

El futuro post-presidencial: sin cargos internacionales

Según el medio español, un detalle curioso revelado en las fuentes es la conexión indirecta a través del movimiento religioso Schoenstatt, al que pertenecen tanto Kast como la madre del actual presidente, cuya imagen de la Virgen María está en el despacho sorprendió al Presidente Electo.

Boric ha sido tajante respecto a su futuro: “No quiero un cargo internacional”, afirmó, descartando cualquier puesto en organismos fuera de Chile. Sus planes se centran en el retorno a la política local y la vida familiar.

Según sostuvo, su prioridad será fortalecer los partidos políticos y vincularse con los sectores en la “periferia política”. Planea organizar trabajos voluntarios para “crear comunidad”, inspirándose en los modelos estudiantiles de los años setenta.

“Es sano que, como expresidente, me mantenga durante un tiempo fuera de la contingencia más inmediata. No voy a ser un comentarista de los inicios del futuro Gobierno. Evidentemente, si hay mentiras o ataques, tendré que defender lo obrado”, dijo Boric.

Por Venezuela y Cuba: “se aferraron al poder de la manera más ilegítima”

Consultado sobre si simpatizó con el chavismo en sus orígenes y qué le llevó a cambiar de posición sobre Venezuela señala hacia el éxodo y que el país es una dictadura

“¡Un país del cual escapan más de siete millones de personas… Uno no puede defender algo así. Y el ver ahora, este último año, cómo se aferraron al poder de la manera más ilegítima y sin ningún tipo de pudor, me deja claro que es una dictadura. Toda nuestra generación vio con mucha esperanza y entusiasmo el chavismo en 1998. También la integración latinoamericana que promovía Chávez más allá de los excesos retóricos, alguien que se parara firme frente a Estados Unidos”, manifestó sobre la crisis en Venezuela

Agrega sobre Cuba que “es muy claro” que el país isla “no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión. Eso desde cualquier punto de vista es una dictadura”.

Aunque planea mantenerse fuera de la contingencia inmediata para no ser un “comentarista” del nuevo gobierno, aseguró que defenderá su gestión ante “mentiras o ataques”.

Regreso a La Moneda: “Quienes estamos en política por esencia somos inconformistas”

“Yo no sé a lo que voy a volver concretamente. Lo que tengo claro es que voy a seguir trabajando por la conformación de una alianza amplia entre la izquierda, el centroizquierda y el centro”, afirmó.

En su reflexión sobre los siguientes pasos, Boric desliza un reconocimiento al próximo presidente de Chile: “Una de las cosas que hizo Kast, que por tercera vez se presentaba de candidato, es recorrer todas las comunas. No se trata solo de que hay una ola derechista en el mundo, ni de lo que hizo o no hizo el Gobierno. Hay también un trabajo persistente”.

Y aunque no mencionó si volvería presentarse como candidato a La Moneda aseguró que expresa que seguirá en política.

“Este es el oficio que me apasiona y voy a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile desde un lugar que todavía está por verse. Quienes estamos en política, por esencia, somos inconformistas. Siempre que se llega a una meta, inmediatamente surge la siguiente. No es que yo termine el 11 de marzo y diga listo, hicimos todo lo que había que hacer. Avanzamos en la dirección de construir un país más justo, más igualitario, un poco más cohesionado socialmente, con una mejor distribución de la riqueza, pero falta muchísimo por hacer”, planteó.

Según sostuvo en el diario, se mudará con su familia a una casa en la comuna de San Miguel y pretende combinar su vida en la capital con estancias prolongadas en su natal Magallanes, región que asegura que lo “constituye”.