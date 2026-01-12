Senador Saavedra (PS): “Aspecto refundacional” del Gobierno de Boric fue “una derrota estratégica”

El senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), sostuvo que el Gobierno de Gabriel Boric sí dejará un legado, particularmente en el ámbito del desarrollo social y humano, aunque admitió errores políticos relevantes, especialmente tras el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022.

“El aspecto sobre todo del desarrollo social, del desarrollo humano, creo que se mejoraron claramente indicadores”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, aludiendo a la reducción de la pobreza, el aumento del ingreso mínimo y los cambios en la jornada laboral. Según explicó, estas políticas permitieron mejorar “los ingresos de los chilenos” y “el valor del trabajo”, además de humanizar las condiciones laborales.

Saavedra también subrayó la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo, calificándola como “la gran reforma” del período. “Claramente, esa reforma previsional mejora… la vida de dos millones de adultos mayores. Va a mejorar en el futuro a millones de chilenos y abre las puertas… de un elemento que no ha estado presente en Chile de 1981 en adelante, que tiene que ver con la seguridad social”, sostuvo, destacando el cambio de enfoque respecto del modelo previsional heredado de la dictadura.

Sin embargo, el senador reconoció que el Gobierno cometió errores relevantes en el plano político y comunicacional. “Lo malo es que no supimos comunicar”, dijo en un primer momento, aunque luego precisó que el problema fue más profundo que un déficit de relato. “También creo que no se asumió en la dimensión que corresponde los resultados… del plebiscito del 4 de septiembre”, agregó.

En ese contexto, Saavedra fue categórico al evaluar la estrategia de sectores del oficialismo que intentaron impulsar una agenda de cambios estructurales a partir del proceso constitucional. “Creo que esa fue una derrota estratégica. El aspecto refundacional que se trató de instalar desde esa parte de la izquierda, creo que fue un fracaso rotundo y así lo asumió la población”, afirmó.

A su juicio, ese revés no solo marcó el resultado del plebiscito, sino que tuvo consecuencias políticas posteriores. “Se mantuvo en el tiempo castigándonos en su sucesivo momento”, señaló, en alusión al impacto electoral y al desgaste que sufrió el Gobierno tras el rechazo ciudadano al proyecto constitucional.