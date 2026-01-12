Empresas con más de 100 trabajadores deben informar cumplimiento de la Ley de Inclusión

Hasta el mes de enero de 2026 rige el plazo para que las empresas con 100 o más trabajadores, que no puedan cumplir con el 1% de personas contratadas con discapacidad, puedan optar por realizar donaciones a fundaciones que desarrollan programas de inclusión.

La Ley 21.015 exige que empresas con 100 o más trabajadores, deben tener dentro de su dotación de personal al menos 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, sin embargo, las que, por razones fundadas, no pueden cumplir con la contratación, pueden hacerlo mediante la medida subsidiaria de las donaciones.

Rodrigo Moreno, presidente de Fundación SOFAN, explica que “en nuestro país, más de 2 millones 700 mil personas viven con alguna discapacidad, sin embargo, menos del 40% de ellas participa en el mercado laboral formalmente. Las empresas en Chile con 100 o más trabajadores deben informar a la Dirección del Trabajo sobre su cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral, decidiendo si contratan directamente al 1% de personas con discapacidad o si optan por medidas sustitutivas”.

“Sabemos que la inclusión laboral de las personas con discapacidad no termina con cumplir una ley, sino que es un trabajo más completo que involucra formación, acompañamiento y sostenibilidad, por ello la experiencia se relaciona directamente con el apoyo de la plena inclusión social y laboral, fomentando la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad”, señala Moreno.

Finalmente indica que “el mensaje central a las empresas es que cumplir la ley es una forma de garantizar derechos, no de hacer caridad, la clave es fortalecer la autonomía, el acceso al trabajo y la participación plena de personas con discapacidad. La ley dice 1%, nosotros decimos 100% compromiso, por lo que queremos transformar una obligación legal en una oportunidad real para impulsar la inclusión en Chile, liderada desde regiones y con un impacto descentralizado”.

Donar para fortalecer la inclusión

La Ley de Inclusión Laboral cumplió durante los 2025 siete años de vigencia en Chile. La normativa es muy clara, dando la opción concreta a las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación establecida en la Ley.

La alternativa es efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que desarrollen programas para el fortalecimiento de la inclusión laboral en nuestro país y que estén inscritos en el Registro del Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Las donaciones se calculan de acuerdo a la cantidad de personas contratadas y la cantidad que falta para cumplir con la cuota de inclusión. Por cada trabajador faltante, la Ley 21.015 exige una donación equivalente a 24 ingresos mínimos mensuales (IMM) durante el año.